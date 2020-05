Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:25 BNT 3: Треска за футбол България - Нидерландия - квалификационна среща за европейското първенство през 2008 г.

07:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвърти кръг, Вавринка - Циципас

07:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Кливланд Кавалиърс 2016", предаване за НБА /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер - Милан Среща от сезон 2015/2016г.

08:15 BNT 3: УЕФА Лига Европа - класически мачове

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Състезание за забивки 1988, предаване за НБА /п/

09:00 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - комедия с уч. на Кевин Зегърс, Мартин Фереро, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс и др. /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига, сезон 2014/2015)

09:30 Diema Sport: Баскетбол: "Заедно с Карийм & Масай", предаване за НБА /п/

09:30 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Ралф Хазенхютл", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Реал Мадрид - Манчестър Сити

10:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Литекс, първи полуфинален мач за Купата на България (2015-16) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Фиорентина

11:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Наоми Осака (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джеймс Колинс", предаване за английски футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Олимпик Лион - Ювентус

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Съндърланд, мач от английската Висша лига (2007-08) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Верона

12:05 Nova Sport: Футбол: Шроузбъри Таун - Ливърпул, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Етър", предаване за български футбол /п/

13:15 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Медисън Кийс (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Ливърпул - Атлетико Мадрид

14:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Монтана, полуфинален мач реванш за Купата на България (2015-16) /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уигън Атлетик - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лече

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвърти кръг, Вавринка - Циципас

15:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Маркета Вондрушова (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Дани Хигинботам", предаване за английски футбол /п/

16:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: ПСЖ - Борусия Дортмунд

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Детройт Пистънс, мач от НБА (1986-1987) /п/

17:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига, сезон 2014/2015)

17:00 Eurosport 2: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

17:15 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол /п/

17:45 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Тами Ейбрахам", предаване за английски футбол /п/

18:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сан Антонио Спърс 2014", предаване за НБА /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол България - Уелс - квалификационна среща за европейското първенство през 1996 г.

18:00 Nova Sport: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 43-ти епизод /п/

19:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, първи полуфинален мач за Купата на България (2015-16) /п/

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бостън Селтикс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Херта Берлин

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2020г. Чикаго Блекхоукс - Уинипег Джетс

20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Манчестър Сити, финал за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

20:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Йоханна Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига: Най-доброто досега", предаване за английски футбол

21:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Байер Леверкузен, директно

22:00 Diema Sport 2: Викторина за Висшата лига, предаване за английски футбол

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Автодор, мач от ВТБ лига /п/

22:50 BNT 3: Треска за футбол България - Уелс - квалификационна среща за европейското първенство през 1996 г.

23:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Далас Маверикс, мач №7 от финалната плейофна серия на НБА (2010-11)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Суарес Наваро Карла - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

