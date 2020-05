Още снимки: test Уникална за региона IT гимназия отваря врати във Варна на есен За уникална за региона IT гимназия, която ще отвори врати съобщи кметът на Варна Иван Портних.

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи ще бъде открита в началото на учебната година на есен.



Новото държавно училище се намира в двора на Техническия университет и вече е факт, а държавен план-прием в четири специалности от професии, предложени от академичните съвети на двата партниращи университета, ще бъде осъществен за учебната 2020/2021 година.



Специализираните предмети ще се водят от преподаватели от Техническия университет и от Икономическия университет.



„Това е още едно доказателство за добрата координация и сътрудничество между държавната, местната власт и академичната общност във Варна, дават отлични резултати“, заяви кметът.



