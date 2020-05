Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, мач №7 от полуфиналната плейофна серия на Източната конференция на НБА (1991-92) /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер - Ювентус Среща от сезон 2016/2017г.

08:05 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /16 епизод/

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига, сезон2013/2014)

09:00 Diema Sport 2: УЕФА Евро 2020: Виртуален турнир, финал /п/

09:30 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Олимпиакос - Цървена звезда

10:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Торино

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Черно море, четвъртфинален мач за Купата на България (2015-16) /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Даниел Колинс - Медисън Кийс (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Яя Туре", предаване за английски футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (1994-95) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

12:05 Nova Sport: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:15 Film Plus: Тенис: Дженифър Брейди - Петра Квитова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 47-и епизод /п/

13:50 Film Plus: Тенис: Алисън Риск - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

13:50 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Рио де Жанейро 2016 г.: Футбол /мъже/, Бразилия - Германия - финал

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, полуфинален мач за Купата на краля /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Тотнъм - Лайпциг

14:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Вавринка - Мъри

16:00 Diema Sport 2: "Моят сезон: Джейми Варди - 2015-16", предаване за английски футбол /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Астана - Химки, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Аталанта - Валенсия

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Орландо Маджик, мач от НБА (1994-95) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан

17:00 Diema Sport 2: "Сезонът на Манчестър Юнайтед", предаване за английски футбол /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига, сезон2013/2014)

17:00 Eurosport 2: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

18:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Денвър Нъгетс, мач №6 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2012-13) /п/

18:00 Diema Sport 2: "Сезонът на Ливърпул", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол България - Русия- квалификационна среща за световното първенство през 1998 г.

18:00 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

19:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Юлия Гьоргес (ASB Classic, Окланд; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: "Звезден MVP: Антъни Дейвис 2017", предаване за НБА /п/

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Созопол, четвъртфинален мач за Купата на България (2015-16) /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2020г. Кълъмбъс Блу Джакетс - Ванкувър Кенъкс

20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 43-ти епизод

21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Дани Хигинботам", предаване за английски футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Хетафе - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

22:15 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол

22:50 BNT 3: Треска за футбол България - Русия- квалификационна среща за световното първенство през 1998 г.

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Ню Йорк Никс, мач №7 от финалната плейофна серия на НБА (1993-94)

23:30 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

23:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аманда Анисимова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Ванкувър Кенъкс20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи Среща от сезон 2018/2019 г.20:00 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 43-ти епизод21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Дани Хигинботам", предаване за английски футбол21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Хетафе - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус22:15 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол22:50 BNT 3: Треска за футбол България - Русия- квалификационна среща за световното първенство през 1998 г.23:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/23:00 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Ню Йорк Никс, мач №7 от финалната плейофна серия на НБА (1993-94)23:30 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване23:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аманда Анисимова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)23:45 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Нуно Ешпирито Санто", предаване за английски футбол /п/