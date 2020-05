Още снимки: test Помпео констатира: Хонконг вече не е автономен от Китай Американският държавен секретар Майк Помпео обяви пред Конгреса на САЩ, че Хонконг вече не е автономен от Китай предвид новия закон за сигурност, наложен на полуавтономния град от китайските власти.



Китай обещава контрамерки при външна намеса в Хонконг

Китай обещава контрамерки при външна намеса в Хонконг



Не уточнява какви, защото "е рано да се отговори на този въпрос"



"След внимателно проучване на събитията през отчетния период, днес потвърдих пред Конгреса, че Хонконг не продължава да дава основание за третиране съгласно законите на САЩ по същия начин, както американските закони са били прилагани за Хонконг преди юли 1997 г.", подчерта Помпео и отбеляза, че САЩ подкрепят народа на Хонконг.





Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.



Междувременно управителят на Хонконг Кари Лам твърди, че законът за националната сигурност, прокарван от континентален Китай, не е в противоречие с основния закон на полуавтономния град.



Сблъсъци в Хонконг

Сблъсъци в Хонконг



Хиляди въоръжени полицаи заляха улиците на Хонконг



Миналата седмица съветникът по националната сигурност на САЩ Робърт О'Брайън предупреди, че Вашингтон може да наложи санкции на Пекин, ако Китай посегне на автономията на Хонконг.



