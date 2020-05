Още снимки: test Почти половината британци са променили живота си положително по време на пандемията Цели 43% от британците са посочили в нова анкета на LG Electronics, че техният живот "се е променил към по-добро" в резултат на затварянето на икономиката и стоенето вкъщи, предаде Zero Hedge. Те са развили уменията си и са обогатили навиците за периода от почти два месеца.



В проучването са участвали почти 2 хил. пълнолетни жители на страната. Почти 50% от тях са изтъкнали, че ще поддържат новопридобитите си способности и хобита, дори и след отварянето на стопанството.



При една пета от запитаните се е наблюдавало и повишаване на количеството сън. За около 35% от участващите в проучването новите способности ще подобрят качеството на живот, а за 25% те ще доведат до по-добро регулиране на ежедневната работа.



Сред дейностите, с които са се обогатили те, са компютърни умения, тренировки вкъщи и разходки на открито. Над половината от запитаните са посочили, че през този период не биха могли да функционират без компютър, а още по-висок дял от хората, съответно 57 и 64%, са изтъкнали, че изключително необходими са им били телевизорът и смартфонът



"Жителите започнаха да работят от вкъщи и развиха апетит към гъвкавото работно време, който ще се запази и след отварянето на офисите", каза продуктовият директор на LG Ханджу Ким. "До голяма част това се дължи на технологията, която продължава да ни свързва."



