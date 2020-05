Още снимки: test SpaceX и НАСА с историческа мисия – изпращат първите астронавти от американска земя от 2011 г. Историческа мисия на SpaceX и НАСА. Днес компанията на Илън Мъск ще изпрати двама американски астронавти на мисия до Международната космическа станция след близо 10-годишна пауза на пилотираните мисии на НАСА.



САЩ ще изпратят астронавти в космоса от американска земя за първи път от спирането на програмата с космическите совалки преди 9 г.



49-годишният Боб Бенкен и 53-годишният Дъг Хърли ще бъдат превозени до Международната космическа станция по време на тестови полет с капсулата Dragon и ракетата Falcon 9 на базираната в Калифорния компания. Ракетата ще бъде изстреляна от Космическия център "Кенеди" в щата Флорида в 16,33 часа местно време (23,33 часа българско време).



Същата площадка беше използвана от НАСА при последната мисия с космически совалки през 2011 г.



Говорител на Белия дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Майк Пенс ще наблюдават историческия полет.



За Мъск, SpaceX и НАСА безопасен полет ще бъде важен момент в изпълнението на целите за многократна употреба на космически кораб, което ще направи пътуването в космоса по-достъпно.



НАСА възнагради с 3,1 милиарда долара SpaceX и с 4,5 милиарда долара Boeing Co за разработване на космически капсули, като експериментира с контрактен модел, който ще позволява на космическата агенция да купува места за астронавти от двете компании.



Капсулата на Boeing Co CST-100 Starliner не се очаква да изпрати първия екип в космоса до 2021 г.



Миналата година капсулата Crew Dragon на компанията на Мъск беше тествана с манекен.



До този момент американските астронавти летяха до Международната космическа станция с руски ракети и кораби от прекратяването на американската програма със совалки през 2011 г.



/news.bg