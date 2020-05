Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач на звездите от НБА 1998 - спомените на Стийв Смит, предаване за баскетбол от НБА /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига, сезон 2009/2010)

09:30 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

10:00 Diema Sport 2: "Дербитата на Северен Лондон", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Лил - Аякс

10:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Дженоа

10:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Левски, четвъртфинален мач за Купата на България (2015-16) /п/

10:30 Diema Sport 2: "Дербитата на Манчестър", предаване за английски футбол /п/

10:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2009г. Вашингтон Кепитълс - Питсбърг Пенгуинс

11:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Майкъл Грей", предаване за английски футбол /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Людмила Самсонова - Петра Квитова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Динамо - Манчестър Сити

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Бреша

12:05 Nova Sport: Футбол: Милуол - Шефилд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:10 Film Plus: Тенис: София Кенин - Наоми Осака (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - повторение)

12:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2010г. Бостън Бруинс - Филаделфия Флайърс

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Славия", предаване за български футбол /п/

13:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

14:00 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Калев, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байерн Мюнхен - Тотнъм

14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Динамо Брест, финал за Купата на Беларус /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина

14:55 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Анет Контавейт (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, полуфинал, Барти - Анисимова

16:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Димитър Бербатов", предаване за английски футбол /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Ювентус

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Далас Маверикс - Денвър Нъгетс, мач от НБА (2008-09) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - СПАЛ

16:15 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

16:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Робер Пирес", предаване за английски футбол /п/

17:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига, сезон 2009/2010)

17:30 Diema Sport 2: "Голмайсторите", предаване за английски футбол /п/

18:00 Diema Sport: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Голдън Стейт Уориърс, мач №5 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2012-13) /п/

18:00 Diema Sport 2: "Най-паметните двубои: Юрген Клоп", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол България - Англия - квалификационна среща за европейското първенство през 2000 г.

18:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Челси, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Волфсбург

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бруклин Нетс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА /п/

19:00 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Елена Рибакина (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Херта Берлин, директно

19:50 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /16 епизод/

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 47-и епизод, директно

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2019г. Сейнт Луис Блус - Анахайм Дъкс

20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Удинезе Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Моят сезон: Джейми Варди - 2015-16", предаване за английски футбол

21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд".

21:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Шалке 04, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Сезонът на Манчестър Юнайтед", предаване за английски футбол

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2013/2014)

22:50 BNT 3: Треска за футбол България - Англия - квалификационна среща за европейското първенство през 2000 г.

23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Кливланд Кавалиърс 2016", предаване за НБА

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, полуфинален мач за Купата на краля /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

23:30 Max Sport 3: Серия А: Магазинно предаване Магазинно предаване

