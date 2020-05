Още снимки: test Ще удари ли COVID-19 и бизнеса с алкохол? Новата реалност на социално дистанциране и забавянето на икономическия растеж вероятно ще нанесат удар върху производителите на алкохол, отбелязва в своя статия изданието The Economist. Според автора ? виното и спиртните напитки разчитат в голяма степен на баровете, ресторантите и нощните клубове, което поставя под въпрос тяхното бъдеще. Определящите фактори за това са все още строгите мерки срещу разпространението на коронавируса и нежеланието на милиони хора по света да пътуват и да посещават заведения, което може да се запази като тенденция за сравнително дълъг период от време.



Сривът на икономиката ще повлече надолу и пивоварите, които вероятно също ще пострадат, прогнозира The Economist и припомня, че подобно развитие е било факт и по време на финансовата криза от 2008-2009 г.



По данни на изданието през 2019г. продажбите на алкохол в световен мащаб са достигнали трилион и половина долара, като в луксозния сегмент са се продавали бутилки уиски за по над 100 долара, а продажбите на шампанско са регистрирали рекордни равнища миналата година. Освен това през последното десетилетие производителите на алкохол са заложили на нови продукти, а потребителите са се преориентирали към по-скъпите и по-качествените марки, което е последвано от ръст в оборотите.



Големите пивоварни също са разширили производството си, като са погълнали някои от своите конкуренти на развиващите се пазари и са увеличили значително нормите си на печалба.



Представа за очаквания ефект на пандемията върху производителите на алкохол ни дава статистиката от 2007 г., когато продажбите на бири и сайдери достигат среден годишен ръст от 7%, а две години по-късно отчитат спад от 1%. Това важи, както за гигантите в индустрията, така и за малките "крафт" производители, коментира в статията си от 23 май т.г. The Economist.



Авторите на проучването припомнят, че за малките пивоварни приходите от продажбите в заведенията остават ключови, тъй като само по този начин те могат да генерират достатъчно висока норма на печалба, за да покрият разходите си. Тези производители не разполагат с достатъчен производствен капацитет, за да предлагат своите продукти в супермаркетите. Много от тези малки пивовари вероятно ще бъдат придобити от големите имена в бизнеса, докато други просто ще престанат да съществуват, прогнозират авторите на проучването.



Според тях другата голяма заплаха за алкохолната индустрия в дългосрочен план, която въобще не е свързана с COVID-19, е демографията. Оказва се, че родените в края на XX век и след това не са такива любители на алкохола, като техните майки, татковци, баби и дядовци. В Съединените щати, които исторически винаги са били най-големият пазар за алкохолни напитки, се наблюдава трета поредна година на спад в консумацията. Все повече млади американци предпочитат марихуаната пред алкохола. В много щати употребата ? вече е напълно законна.



За щастие на алкохолните производители обаче, все пак има и добри новини. Част от оптимизма идва от това, че хората, макар и бавно, се завръщат към нормалния си живот. Електронната търговия също може да се окаже една от "спасителните сламки" за производителите, тъй като директните продажби в домовете биха могли да им предложат един нов и до този момент не толкова добре разработен пазарен канал.



Засега ситуацията след коронавирусната пандемия не е чак толкова катастрофална за алкохолната индустрия, тъй като продажбите на алкохол за домашна употреба по магазините, всъщност, регистрираха ръст в много държави по време на наложената карантина. Безспорно за много хора това се оказа начин за справяне с изолацията и психическите проблеми, предизвикани от пандемията, обобщава The Economist.

