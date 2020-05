Още снимки: test "Мисията невъзможна 7", Никълъс Холт, Есай Моралес и оттеглянето му от филма Едно от първите неща, които научихме тази година, беше, че Никълъс Холт се присъединява към седмия филм за "Мисията невъзможна".



Той трябваше да изиграе основния злодей във филма, но от Deadline Hollywood разбираме, че се е наложило да се откаже от ролята.



Причината е в несъвместимостта в графика на актьора - заради отлагането на снимките в следствие на коронавируса и неяснотата кога ще бъдат подновени. Холт е имал поет ангажимент към Hulu за снимките на втория сезон на "Велика", заради които се е наложило да се откаже от "Мисията невъзможна 7".



Мястото на Никълъс Холт ще бъде заето от Есай Моралес (How to Get Away with Murder). Към момента знаем, че повечето основни персонажи от "Мисията невъзможна: Разпад" ще се завърнат.



