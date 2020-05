Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Детройт Пистънс, мач от НБА (1986-1987) /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Ювентус - Интер Среща от сезон 2012/2013г.

08:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа - класически мачове

09:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Анди Коул", предаване за английски футбол /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2013/2014)

09:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Теди Шерингам", предаване за английски футбол /п/

09:30 Eurosport: Тенис седмица с Рафаел Надал, седма част

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Цървена звезда - Тотнъм

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, полуфинален мач реванш за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Бреша

10:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1974г. Филаделфия Флайърс - Бостън Бруинс

11:00 Film Plus: Тенис: Патрисия Мария Тиг - Шайшай Жън (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Аталанта - Манчестър Сити

12:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Дженоа

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, полуфинален мач за Купата на краля /п/

12:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Надал - Тийм

12:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1988г. Калгари Флeймс - Едмънтън Ойлърс

12:50 Film Plus: Тенис: Магда Линет - Ксю Ван (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/

13:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Паоло Ди Канио", предаване за английски футбол /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид

14:00 Diema Sport: Футбол: Неман Гродно - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Верона

15:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис седмица с Рафаел Надал, шеста част

16:00 Diema Sport 2: "Дербитата на Северен Лондон", предаване за английски футбол /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Валенсия - Челси

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Индиана Пейсърс - Лос Анджелис Лейкърс, мач №4 от финалната плейофна серия на НБА (1999-00) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Интер

16:30 Diema Sport 2: УЕФА Евро 2020: Виртуален турнир, финал /п/

16:45 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2013/2014)

18:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2001", предаване за НБА /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол България - Хърватия - квалификационна среща за европейското първенство през 2004 г.

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Надал - Тийм

18:00 Nova Sport: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Оксфорд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Нефтохимик, мач от първи кръг за Купата на България (2015-16) /п/

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/

19:45 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2018г. Бъфало Сейбърс - Сан Хосе Шаркс

19:50 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /16 епизод/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Милан Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис: "Вие казвате, ние пускаме", интерактивно предаване, посветено на мачове от "Ролан Гарос"

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Динамо Брест, финал за Купата на Беларус /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2015/2016)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Калев, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач на звездите от НБА 1998 - спомените на Стийв Смит, предаване за баскетбол от НБА

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Стоук Сити, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

23:25 BNT 3: Треска за футбол България - Хърватия - квалификационна среща за европейското първенство през 2004 г.

23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

