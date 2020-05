Още снимки: test Мелания Тръмп, животът в Белия дом и какво не успява да направи съпругата на Доналд Тръмп Животът на Първа дама може да е голяма привилегия, но и истинско предизвикателство. Жените до държавните глави имат страхотната възможност целият свят да научи за тях, но не всички успяват да я оползотворят.



Когато говорим за Мелания Тръмп, ни е трудно да правим сравнения с предишните Първи дами на САЩ. Тя определено е по-различна, най-вече заради бурното си минало и голямата възрастова разлика със съпруга си. Но пък и винаги сме с впечатлението, че знаем прекалено малко за нея, за да си правим крайни изводи.



Според експерти, цитирани от Express, времето, прекарано в Белия дом, е истинско предизвикателство за Мелания, която не може да разкрие истинската си същност. Тя е свикнала с медийното внимание, но сега повече от всякога трябва да внимава какво говори, а място за своеволия няма.



Въпреки че развива своя дейност и основа фондацията Be Best, госпожа Тръмп продължава да страда от липса на увереност в това, което върши. И това най-вероятно се дължи на нейния съпруг, който не й остава възможност да бъде това, което е. Вместо това, всичко минава по строго определен план.



По този начин, когато Мелания чете предварително подготвени текстове, а съпругът й си импровизира на пресконференциите, Първата дама остава някак далечна на хората, които иска да я чуят.



