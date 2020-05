Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Орландо Маджик, мач от НБА (1994-95) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бирмингам Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Рома - Дженоа Среща от сезон 2016/2017 г.

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, шеста част

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, полуфинален мач реванш за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Съндърланд, мач от английската Висша лига (2007-08)

10:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Интер

10:10 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Васек Поспишил (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - финал, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Сампдория

12:00 Film Plus: Тенис: Дженифър Брейди - Гарбине Мугуруса (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: УЕФА Евро 2020: Виртуален турнир, четвъртфинали, директно

12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Славия Мозир, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Удинезе

14:20 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Анет Контавейт (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Кид и Хил", предаване за НБА, първа част /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Астана - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

16:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Милан

16:25 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Каролина Мухова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

16:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

17:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Динамо Брест, финал за Купата на Беларус, директно

17:00 Diema Sport 2: УЕФА Евро 2020: Виртуален турнир, полуфинали, директно

17:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа - класически мачове

17:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. Ванкувър Кенъкс - Далас Старс

18:00 BNT 3: Треска за футбол Белгия - България - квалификационна среща за европейското първенство през 2004 г.

18:00 Nova Sport: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Film Plus: Тенис: Онс Джабер - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

18:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Ювентус

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на съботните мачове

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

19:00 BNT: УЕФА Лига Европа класически мачове документална поредица

19:15 Diema Sport 2: УЕФА Евро 2020: Виртуален турнир, финал, директно

19:30 Diema Sport: Баскетбол: "Кид и Хил", предаване за НБА, втора част /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-запомнящите се моменти в историята

20:00 Film Plus: Тенис: Александър Бублик - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

20:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Рома

20:00 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Астън Вила, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, седма част

21:20 Film Plus: Тенис: Жил Симон - Феликс Ожер-Алиасим (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Детройт Пистънс, мач от НБА (1986-1987)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, полуфинален мач за Купата на краля /п/

22:30 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

22:55 BNT 3: Треска за футбол Белгия - България - квалификационна среща за европейското първенство през 2004 г.

23:30 Film Plus: Тенис: Феликс Оже-Алиасим - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - финал, повторение)