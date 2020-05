Още снимки: test Проф. Близнашки: Румен Радев прави нови и нови грешки Извънредното положение винаги е изпитание за Конституцията, за всяка правна система. В България беше въведена мека форма на извънредно положение. Това заяви експертът по конституционно право проф. Георги Близнашки в предаването "Денят ON AIR" по телевизия Bulgaria ON AIR.



Справихме се успешно и Конституцията издържа в това напрежение, което е тест колко добра е Конституцията от 1991 г., добави проф. Близнашки.



"Бях приятно изненадан от начина, по който управляващите се справиха, Борисов има управленческа интуиция, извънредното положение беше неговата стихия. Много неща се правиха опитно, но те станаха и се развиха в правилна посока", допълни той.



По думите му, по дефиниция президентът не може да е опозиция - неговата роля е да бъде обединител на нацията, избран е да пази Конституцията, затова е грешка да се опитва да я промени.



"Радев прави нови и нови грешки, но институциите показаха, че издържат на напрежението", каза още проф. Близнашки.



"Опозицията не можа да намери верния тон, те продължиха да крякат, да устройват скандали - това е абсурдно." - посочи юристът.