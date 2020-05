Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, пета част

07:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Атлетико /М/ (Ла Лига, сезон 2008/2009)

07:40 BNT 3: УЕФА Лига Европа - класически мачове

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Далас Маверикс - Денвър Нъгетс, мач от НБА (2008-09) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Блекбърн Роувърс, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Милан - Рома Среща от сезон 2015/2016 г.

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010)

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, пета част

10:00 Diema Sport 2: "Дербитата на Северен Лондон", предаване за английски футбол /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, първи полуфинален мач за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Дженоа

10:30 Diema Sport 2: "Голмайсторите: Йън Райт & Алан Шийрър", предаване за английски футбол /п/

11:30 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

11:30 Diema Sport 2: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (1994-95)

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Наполи

12:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Анастасия Павлюченкова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Неман Гродно - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/

12:05 Nova Sport: Футбол: Нортхямптън Таун - Дарби Каунти, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:30 Diema Sport 2: УЕФА Евро 2020: Виртуален турнир, групова фаза, директно

13:45 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Милан

13:50 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Каролина Плишкова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Шахтьор Солигорск - Динамо Брест, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус /п/

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

15:40 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Рио де Жанейро 2016 г.: Футбол /мъже/, Бразилия - Германия - финал

15:45 Max Sport 3: Серия А: Парма - Ювентус

15:45 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Цмоки, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Финикс Сънс, мач от НБА (2006-07) /п/

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

17:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2000г. Питсбърг Пенгуинс - Филаделфия Флайърс

17:30 Max Sport 3: Серия А: Магазинно предаване Магазинно предаване

18:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Film Plus: Тенис: Хедър Уотсън - Сию Уан (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - I полуфинал, повторение)

18:00 BNT 3: Треска за футбол Хърватия - България - квалификационна среща за световното първенство през 2006 г.

18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи

18:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

18:30 Diema Sport: Футбол: Ислач - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига, директно

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Рома

20:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - финал, повторение)

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, шеста част

20:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: "Сезонът на ЦСКА", предаване за български футбол /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Голдън Стейт Уориърс 2015", предаване за НБА

22:30 Film Plus: Тенис: Циан Ван - Леони Кунг (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Астана - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Орландо Маджик, мач №4 от финалната плейофна серия на НБА (1994-95)

