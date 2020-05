Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сан Антонио Спърс 2014", предаване за НБА /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Рома - Интер Среща от сезон 2014/2015 г.

09:00 Eurosport 2: Тенис: Водкаст с Рафаел Надал

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Състезание за забивки от 1986, предаване за НБА /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Барселона (Ла Лига, сезон 2011/2012)

09:30 Diema Sport: Баскетбол: "Заедно с Ърни", предаване за НБА /п/

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, четвърта част

10:00 Diema Sport 2: "Сезонът на Ливърпул", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Барселона - Ливърпул

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Литекс, четвъртфинален мач реванш за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Фиорентина

11:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джейми Карагър", предаване за английски футбол /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Патрисия Мария Тиг - Шайшай Жън (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

11:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джейми Карагър", предаване за английски футбол /п/

12:00 Eurosport: Тенис: Водкаст с Рафаел Надал

12:00 Diema Sport: "Сезонът на Локомотив Пловдив", предаване за български футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Аякс - Тотнъм

12:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Болоня

12:05 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:50 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Медисън Кийс (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Витоша", предаване за български футбол /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Сарагоса, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Тотнъм - Ливърпул

14:00 Diema Sport: Футбол: Неман Гродно - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Торино

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, първи кръг, Халеп - Шарапова

15:05 Film Plus: Тенис: Серина Уилямс - Джесика Пегула (ASB Classic, Окланд; WTA International - финал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Робърт Грийн", предаване за английски футбол /п/

16:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Химки, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Финикс Сънс - Сиатъл Суперсоникс, мач от НБА (2005-06) /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Суперкупа 2019: Ливърпул - Челси

16:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа - класически мачове

16:15 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Барселона (Ла Лига, сезон 2011/2012)

17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, четвърта част

17:15 Diema Sport 2: "Моят сезон: Мохамед Салах - 2017-18", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол България - Нидерландия - квалификационна среща за европейското първенство през 2008 г.

18:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, полуфинален мач реванш за Купата на България (2014-15) /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Дженоа

18:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Нуно Ешпирито Санто", предаване за английски футбол /п/

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Торонто Раптърс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА /п/

19:30 Eurosport 2: Тенис: Водкаст с Рафаел Надал

19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2015г. Уинипег Джетс - Анахайм Дъкс

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 46-и епизод /п/

20:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

20:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, пета част

20:30 Film Plus: Тенис: Феликс Оже-Алиасим - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - финал, повторение)

21:00 Diema Sport 2: "Дербитата на Северен Лондон", предаване за английски футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига

22:00 Diema Sport 2: "Голмайсторите: Йън Райт & Алан Шийрър", предаване за английски футбол

22:10 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/

22:50 BNT 3: Треска за футбол България - Нидерландия - квалификационна среща за европейското първенство през 2008 г.

23:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Орландо Маджик, мач от НБА (1994-95)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

