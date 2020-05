Още снимки: test Варненски лекар отново оглави Асоциацията на университетските болници у нас Общото събрание на Асоциацията на университетските болници в България (АУБРБ) избра ново ръководство, което в голямата си част запазва членовете от предишния мандат, предаде medicalnews.bg. Избран е нов председател на Асоциацията. Мястото на проф. Валентин Игнатов, който през март тази година бе избран за ректор на МУ-Варна, се заема от проф. Красимир Иванов от УМБАЛ „Св. Марина“-Варна. Останалите членове на УС на АУБРБ остават непроменени: проф. Костадин Ангелов – изп. директор на УМБАЛ „Александровска” – гр. София, проф. Любомир Спасов – изп. директор на УБ „Лозенец” – гр. София, проф. Карен Джамбазов – изп. директор на УМБАЛ „Свети Георги” – гр. Пловдив и проф. Йовчо Йовчев – изп. директор на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович” – гр. Стара Загора.



Проф. д-р Красимир Иванов, дмн, е ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна два последователни мандата в периода 2012-2020г., а преди това е изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна в периода 2001-2010г. Той е национален консултант по хирургия и почетен член на немското хирургическо дружество.



Проф. Иванов е завършил медицина в МУ-Варна през 1986г. Има придобити специалности по хирургия и по онкология и магистърски степени по „Стопанско управление“ и „Здравен мениджмънт“. Основните му професионални и научни интереси са свързани с доброкачествените и злокачествените заболявания на гастроинтестиналния тракт (онкологична хирургия), лапароскопската хирургия, роботитизираната хирургия, телемедицината и телехирургията. Член е на: IASGO (International Associtation of Surgeons, Gastroenterologist, and Oncologist) – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози; ISUCRS – Международна организация на университетските преподаватели по колоректална хирургия; Българско хирургично дружество; Български лекарски съюз; Съюз на учените в България. Има над 350 научни публикации и множество отличия като лекар, мениджър и общественик.



Общото събрание прие отчет за дейността на АУБРБ за периода 2014-2019 година, в който основен акцент бе поставен върху финансирането на университетските болници в условията на реформиране на здравната система и устояването на правата на работещите в тях. В отчета беше обърнато внимание и на активното участие на ръководството на Асоциацията във всички преговори на национално ниво, касаещи подписването на НРД с НЗОК, както и в работата на парламентарната здравна комисия в изработването на нормативната база.



Като значимо постижение през изминалия мандат бе изтъкнато и присъединяването на АУБРБ към Европейската Болнична Федерация, чиято основна мисия е да насърчава политиките и практиките в болничното здравеопазване на страните от Европа, свързани с подобряване на болничната помощ, насърчаване на ефективността на здравните услуги и човешкия ресурс.



