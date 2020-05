Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, втора част

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Ню Йорк Никс - Маями Хийт, мач №4 от първи кръг на плейофите на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер - Рома Среща от сезон 2010/2011 г.

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Орландо Маджик - Индиана Пейсърс, мач №4 от първи кръг на плейофите на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2016/2017)

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, втора част

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: ПСЖ - Манчестър Юнайтед

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, осминафинален мач реванш за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Лече

10:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Рио де Жанейро 2016 г.: Тенис /мъже/, Хуан Мартин дел Потро /Аржентина/ - Анди Мъри /Великобритания/ - финал

10:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Мат Льо Тисие", предаване за английски футбол /п/

11:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Алан Хътън", предаване за английски футбол /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Петра Квитова (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

11:45 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Шон Дайш", предаване за английски футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Порто - Рома

12:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Славия Мозир, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Лацио

12:05 Nova Sport: Футбол: Кристъл Палас - Дарби Каунти, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

13:30 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Екатерина Александрова (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Астън Вила, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Байерн Мюнхен - Ливърпул

14:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Городея, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Наполи

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, втори кръг, Халеп - Кенин

15:00 Film Plus: Тенис: Даяна Ястремска - Арина Сабаленка (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Теди Шерингам", предаване за английски футбол /п/

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Халеп - Мугуруса

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2012", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Барселона - Олимпик Лион

16:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Рома

16:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол /п/

17:00 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Run TMC или Тим Хардауей, Мич Ричмънд и Крис Мълин", предаване за НБА /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2016/2017)

17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, втора част

17:30 Diema Sport: Баскетбол: "Последната вечер на Американската баскетболна асоциация", предаване на НБА /п/

17:30 Diema Sport 2: "Дербитата на Манчестър", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол България - Италия - квалификационна среща за европейското първенство през 2016 г.

18:00 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Торино

18:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига, директно

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

19:00 Film Plus: Тенис: Хедър Уотсън - Елена Рибакина (Hobart International, Хобарт; WTA International - II полуфинал, повторение)

19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2015г. Ню Йорк Рейнджърс - Вашингтон Кепитълс

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, трета част

20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джейми Карагър", предаване за английски футбол

21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:15 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 46-и епизод, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Най-паметните двубои: Юрген Клоп", предаване за английски футбол

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2018/2019)

22:50 BNT 3: Треска за футбол България - Италия - квалификационна среща за европейското първенство през 2016 г.

23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сан Антонио Спърс 2014", предаване за НБА

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Морабанк Андора, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Бреша

