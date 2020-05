Още снимки: test Най-малко 25 млн. души в Китай са под блокада след 34 случая в провинция до Русия Китай възстанови мерките за блокиране на североизточните провинции, след като се появиха групи от нови случаи на коронавирус, съобщава "Бизнес инсайдър".



Най-новите 34 случая са в провинция Дзилин, където двата основни града Шулан и Дзилин са под блокада, съобщава Channel News Asia. Има строг контрол върху транспорта и публичните събирания и училищата трябваше да се затворят отново.



Други три случая са открити в съседната провинция Ляонин. Дзилин граничи със Северна Корея и Русия, като последната е една от най-засегнатите страни в света.



След като границите са затворени за чужденци, служителите подозират, че новото огнище може да бъде проследено до китайски граждани, които се връщат от Русия, според "Блумбърг".



Администрацията на Шулан обяви мерките за блокиране чрез WeChat в понеделник, затваряйки жилищни комплекси със заподозрени или потвърдени случаи. При това блокиране един жител от едно семейство може да напусне само веднъж в продължение на два часа на всеки два дни за основни запаси.



Продажбата на лекарства против температура също е забранена в цялата провинция, за да се предотврати опитите на хората да прикрият симптомите си, допълва "Блумбърг". Службите за доставка също са предимно спрени.



В съседния Ляонин 8,3 милиона души в столицата Шенян също са изправени пред подновени ограничения, след като на 11 май бяха открити три нови случая, съобщи Channel News Asia. Откриването на училищата е забавено и 7500 жители са под карантина.



Заразите в Дзилин и Ляонин са близо месец, след като град в друга съседна провинция Хейлундзян установи 386 нови случая.



На 26 април правителството на провинцията наложи мерки за блокиране в близо 1-милионния град Муданзян който граничи с Русия, съобщава "Дойче веле". В столицата на провинцията Харбин мерките са по-леки, но местните жители могат да се движат само в собствените си квартали.



Новите случаи на вируса в Китай не надхвърлят 100 на ден от средата на април. Според "Блумбърг", провинция Дзилин отчете не повече от 127, откакто коронавирусът започна да се разпространява.



Китайското правителство е готово да започне отложените си политически срещи "Две сесии" и бе решено да отпусне границите си скоро след това, според "Гардиън".



Вицепремиерът Сун Чунлан, високопоставен служител на Комунистическата партия, пристигна в Дзилин на 13 май, съобщава "Блумбърг". На следващия ден от съседната провинция Ляонин е изпратен 12-членен екип от медици, който преди това е работил в силно засегната провинция Хубей, според държавната медия The Global Times.



"Медицинското лечение на потвърдените пациенти в града върви добре, като всичко е под контрол", заяви Лю Ци, който ръководи екипа.



В момента се провеждат масови тестове в бившия коронавирусен епицентър Ухан, след като са открити шест нови случая.



Но Ван Пейю, заместник-ръководител на Училището за обществено здраве на Пекинския университет, коментира пред The ??Global Times, че в Дзилин това не е необходимо.