Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, първа част

07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2001", предаване за НБА /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Лацио - Рома Среща от сезон 2015/2016 г.

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Чикаго Булс, мач №6 от първи кръг на плейофите на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2015/2016)

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, първа част

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Аякс - Реал Мадрид

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Монтана, осминафинален мач реванш за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Рома

10:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Рио де Жанейро 2016 г.: Тенис /мъже/, Новак Джокович /Сърбия/ - Хуан Мартин дел Потро /Аржентина/

10:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тони Адамс", предаване за английски футбол /п/

11:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Дейвис", предаване за английски футбол /п/

11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2019г. Бостън Бруинс - Сейнт Луис Блус, първа среща

12:00 Diema Sport: "Сезонът на Витоша", предаване за български футбол /п/

12:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Уейн Рууни", предаване за английски футбол /п/

12:00 Film Plus: Тенис: Шуаи Жанг - Карла Суарес Наваро (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Тотнъм - Борусия Дортмунд

12:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Наполи

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Сарагоса, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Ботев Пловдив", предаване за български футбол /п/

13:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2019г. Бостън Бруинс - Сейнт Луис Блус, седна среща

13:30 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Юлия Гьоргес (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Атлетико Мадрид - Ювентус

14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Слуцк, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Болтън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Болоня

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Халеп - Уилямс

15:00 Film Plus: Тенис: Сорана Кърстя - Елена Рибакина (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Головете на сезона във Висшата лига досега", предаване за английски футбол /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Морабанк Андора, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Шалке - Манчестър Сити

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Хюстън Рокетс, мач от НБА (2001-02) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Аталанта

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2015/2016)

17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, първа част

17:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Роби Фаулър", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол България - Швеция - квалификационна среща за световното първенство през 2018 г.

18:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Локомотив Пловдив, четвъртфинален мач реванш за Купата на България (2014-15) /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Ювентус

19:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Маркета Вондрушова (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/

19:30 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2016г. Едмънтън Ойлърс - Калгари Флeймс

20:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Сампдория Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Рафаел Надал, втора част

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Теди Шерингам", предаване за английски футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Ислач, мач от беларуската Висша лига /п/

21:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2014/2015)

22:00 Max Sport 3: Класика от УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Монако Първи полуфинал от Шампионска лига 1997/98г.

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Автодор - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

22:30 Diema Sport 2: "Дербитата на Манчестър", предаване за английски футбол

22:50 BNT 3: Треска за футбол България - Швеция - квалификационна среща за световното първенство през 2018 г.

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Ню Джърси Нетс, мач от НБА (2005-06)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Съндърланд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига (2010-11) /п/

