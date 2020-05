Още снимки: test Our Man in New Jersey, Марк Уолбърг, Netflix и ще видим ли актьора в шпионски филм През годините Марк Уолбърг така и не успя да се превърне в любимец на критиката, която редовно сипва с големия черпак по филмите му.



На хората обаче им харесва това, което виждат, и така Уолбърг не остава без работа, даже си е доста зает.



Последно го гледахме в екшън комедията Spenser Confidential, а според Variety актьорът води преговори с Netflix за нов филм. Той ще се казва Our Man in New Jersey и ще вкара Марки Марк в света на шпионите.



Уолбърг трябва да влезе в главната роля - тази на шпионин, и за момента относно филма се знае само толкова.



Причината за неизвестните е, че договорка между Марк Уолбърг и Netflix официално все още не е постигната. Ако успеят да го направят, актьорът ще влезе и в ролята на продуцент - заедно със Стивън Левинсън.



