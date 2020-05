Още снимки: test „Waterloo” на АВВА е най-великата песен на Евровизия Британските зрители определиха песента „Waterloo” на шведската група АВВА за най-великата песен в историята на Евровизия, съобщи „Скай Нюз”.



Победителите бяха обявени в ефир в програмата Eurovision: Come Together, излъчена вместо популярния музикален конкурс, който беше отменен заради пандемията от коронавирус.



В резултат на гласуването най-добра песен в историята на Евровизия стана песента „Waterloo”, изпълнена от АВВА през 1974 г. в Брайтън, Великобритания.



Песента веднага стана хит в много държави, а албумът е продаден в над 6-милионен тираж.



Тази година конкурсът Евровизия трябваше да се проведе в Ротердам, но заради пандемията от коронавирус беше отменен.



Вместо това беше организиран неконкурентен формат „Евровизия: „Europe Shine A Light“ с участието на представители на 41 държави, които бяха обявили участие тази година. Британските зрители определиха песента „Waterloo” на шведската група АВВА за най-великата песен в историята на Евровизия, съобщи „Скай Нюз”.Победителите бяха обявени в ефир в програмата Eurovision: Come Together, излъчена вместо популярния музикален конкурс, който беше отменен заради пандемията от коронавирус.В резултат на гласуването най-добра песен в историята на Евровизия стана песента „Waterloo”, изпълнена от АВВА през 1974 г. в Брайтън, Великобритания.Песента веднага стана хит в много държави, а албумът е продаден в над 6-милионен тираж.Тази година конкурсът Евровизия трябваше да се проведе в Ротердам, но заради пандемията от коронавирус беше отменен.Вместо това беше организиран неконкурентен формат „Евровизия: „Europe Shine A Light“ с участието на представители на 41 държави, които бяха обявили участие тази година. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели