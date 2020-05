Още снимки: test Пандемията довърши това, което Amazon започна Amazon.com сви продажбите на много търговци на дребно. Коронавирусът ще довърши част от тях, пише The Wall Street Journal.



Макар че търговските центрове и магазините започват отново да отварят в САЩ, пандемията ще нанесе трайни щети върху продажбите им, след като клиентите бяха принудени да се обърнат към интернет пазаруването. Над 2 млн. работни места в сектора изчезнаха през април.



Очаква се, че около 100 хил. магазина ще затворят пред следващите пет години - повече от три пъти, спрямо предходната рецесия. Прогнозата на UBS гласи, че интернет търговията ще заеме четвърт от общите продабжи, при 15% миналата година. Засиленият ръст ще намали още повече печалбата на физическите магазини.



Само този месец търговецът на луксозни стоки Neiman Marcus Group Inc., както и J.Crew и Stage Stores, подадоха документи за банкрут. J.C. Penney е на ръба, след като пропусна две лихвени плащания. Общо, тези вериги имат около 2,5 хил. магазина и дават работа на 120 хил. души.



"Ако това не е апокалипсис за търговията на дребно, но знам какво би било", коментира Сара Уит, водещ анализатор в S&P Global Ratings. Тя изчислява, че има 50% шанс 19 от търговците на дребно, които S&P следи, да обявят дефолт по дълга си. През 2008 г. техният брой бе пет.



Болката е особено силна за търговците на облекла и по-големите магазини с разнообразни стоки, които страдаха и преди пандемията. J.Crew, например, губи пари през последните шест години. Penney не е отчитал печалба от девет години.



Дори и тези, които оцелеят, се готвят за промяна. Соня Сингал, CEO на Gap Inc., казва, че компанията ще отвори по-малко магазини. "Ще използваме кризата като възможност да настроим компанията така, както искаме да изглежда през следващите 50 години".



По това време миналата година 25-годишната Британи Крофи си е купувала нови рокли, сандали и очила за идващите рождени дни, летни барбекюта и уикенди по барове. В последните четири седмици единствените ? покупки са били нов лаптоп и продукти за грижа за кожата. И тя казва, че ще ограничава покупките и следващите седмици и месеци.



В крайна сметка светът ще се върне към нормалността и все още ще има хора, които смятат пазаруването в магазини за забавление и които ще искат да пробват новите си дрехи, преди да ги купят. Но някои вериги няма да имат достатъчно средства, за да преживеят периода.



Редица търговци не бяха в стабилно финансово състояние и преди пандемията. Почти три четвърти от компаниите в бранша, които S&P следи, имаха подинвестиционен рейтинг на дълга си. Това включва и големи имена като Abercrombie & Fitch, Foot Locker и Macy's.



Възходът на Amazon и интернет пазаруването намалява печалбата на физическите магазини. През 2019 г. тя печалбата преди лихви и данъци пада до 7% от продажбите, при 11% през 2012 г. UBS изчислява, че броят на магазините в САЩ ще намалее до 782 хил. през следващите пет години от 883 хил. през миналата година. През рецесията от 2008 г. бяха затворени 28 455 магазина.



Или тогава затвориха 2% от всички магазини, а сега до 2025 г. се очаква всяка година да затварят по толкова. Amazon.com сви продажбите на много търговци на дребно. Коронавирусът ще довърши част от тях, пише The Wall Street Journal.Макар че търговските центрове и магазините започват отново да отварят в САЩ, пандемията ще нанесе трайни щети върху продажбите им, след като клиентите бяха принудени да се обърнат към интернет пазаруването. Над 2 млн. работни места в сектора изчезнаха през април.Очаква се, че около 100 хил. магазина ще затворят пред следващите пет години - повече от три пъти, спрямо предходната рецесия. Прогнозата на UBS гласи, че интернет търговията ще заеме четвърт от общите продабжи, при 15% миналата година. Засиленият ръст ще намали още повече печалбата на физическите магазини.Само този месец търговецът на луксозни стоки Neiman Marcus Group Inc., както и J.Crew и Stage Stores, подадоха документи за банкрут. J.C. Penney е на ръба, след като пропусна две лихвени плащания. Общо, тези вериги имат около 2,5 хил. магазина и дават работа на 120 хил. души."Ако това не е апокалипсис за търговията на дребно, но знам какво би било", коментира Сара Уит, водещ анализатор в S&P Global Ratings. Тя изчислява, че има 50% шанс 19 от търговците на дребно, които S&P следи, да обявят дефолт по дълга си. През 2008 г. техният брой бе пет.Болката е особено силна за търговците на облекла и по-големите магазини с разнообразни стоки, които страдаха и преди пандемията. J.Crew, например, губи пари през последните шест години. Penney не е отчитал печалба от девет години.Дори и тези, които оцелеят, се готвят за промяна. Соня Сингал, CEO на Gap Inc., казва, че компанията ще отвори по-малко магазини. "Ще използваме кризата като възможност да настроим компанията така, както искаме да изглежда през следващите 50 години".По това време миналата година 25-годишната Британи Крофи си е купувала нови рокли, сандали и очила за идващите рождени дни, летни барбекюта и уикенди по барове. В последните четири седмици единствените ? покупки са били нов лаптоп и продукти за грижа за кожата. И тя казва, че ще ограничава покупките и следващите седмици и месеци.В крайна сметка светът ще се върне към нормалността и все още ще има хора, които смятат пазаруването в магазини за забавление и които ще искат да пробват новите си дрехи, преди да ги купят. Но някои вериги няма да имат достатъчно средства, за да преживеят периода.Редица търговци не бяха в стабилно финансово състояние и преди пандемията. Почти три четвърти от компаниите в бранша, които S&P следи, имаха подинвестиционен рейтинг на дълга си. Това включва и големи имена като Abercrombie & Fitch, Foot Locker и Macy's.Възходът на Amazon и интернет пазаруването намалява печалбата на физическите магазини. През 2019 г. тя печалбата преди лихви и данъци пада до 7% от продажбите, при 11% през 2012 г. UBS изчислява, че броят на магазините в САЩ ще намалее до 782 хил. през следващите пет години от 883 хил. през миналата година. През рецесията от 2008 г. бяха затворени 28 455 магазина.Или тогава затвориха 2% от всички магазини, а сега до 2025 г. се очаква всяка година да затварят по толкова. /money.bg Днес+ Запази и Сподели