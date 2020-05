Още снимки: test Кучетата и как ни помагат да бъдем по-здрави и по-щастливи Като горди собственици на куче, винаги сме вярвали, че животинчето ни някак си успява да ни направи не само много много по-добри и отговорни, но и ни кара да се чувстваме много по-здрави и много по-щастливи.



Е, оказва се, че не само ние вярваме в това, а дори и учените установяват редица ползи, на които се радваме като собственици на домашен любимец, пишат от Popsugar. Ето няколко подкрепени с доказателства изследвания, които потвърждават, че без да си даваме сметка, нашите животинки са точно това, което ни трябва, за да бъдем в по-добро физическо и психическо състояние.



Повдигат настроението ни



Изследователи от Университета на Мисури-Колумбия откриват, че времето, което прекарваме с нашето куче, насърчава отделянето на хормони, които ни карат да се чувстваме добре.



Проучването разкрива, че серотонинът - химикалът, който поддържа баланса на настроението, се увеличава, когато човек взаимодейства с кучето си. А са нужни са само няколко минути, за да започнат да се освобождават тези хормони.



Засилват връзките



Връзката, която изпитваме, когато се взираме в очите на на нашето кученце, е много по-силна, отколкото сме предполагали. Изследване, публикувано в Hormones and Behavior, установява, че собствениците и кучетата, които често се взират в очите на домашния си любимец, който им отвръща с отдаденост и любов, имат по-високи нива на окситоцин (известен още като хормон на гушкането) в урината си, отколкото собствениците на кучета, които нямат такава връзка с домашните си любимци.



И да, това е същият хормон, който се задейства, когато държим бебето си в ръце. Не е чудно, че някои хора наричат ??кученцата си "космати бебета".



Намаляват риска от сърдечни заболявания



Кучетата потенциално могат да ни помогнат за удължаване на живота ни (и определено да подобрят здравето ни). Изследователи от Мелбърн, Австралия, откриват, че собствениците на домашни любимци имат по-ниско кръвно налягане и занижени нива на холестерол от хора, които не притежават домашни любимци. И това е независимо от навиците им, като пушене, диета или индекс на телесната маса.



Притежанието на куче може да ни помогне за намаляване на сърдечно-съдовия риск и заради физическите активности, свързани със задължителните разходки и игрите.



Поддържат ни във форма



Като стана въпрос за физическа активност, проучване, проведено от изследователи от Университета на Мисури, установява, че собствениците на кучета са много по-фокусирани и отговорни към разходките си с животното от тези, които се разбират за разходки и спорт с други хора.



Може би затова собствениците на кучета са с 34 % по-склонни да постигнат своите фитнес цели, сочат данните от друго проучване, публикувано в Journal of Physical Activity and Health.



Намаляват нивото на стрес



Изследване, публикувано в Psychosomatic Medicine, показва, че когато хората трябва да се справят с трудна и стресираща задача, те имат най-ниско ниво на стрес и най-бързо се възстановяват, когато го преодоляват с домашния си любимец.



Дори половинката им или приятел не им въздействат така силно, както домашният любимец. Защо това е така? Изследователите вярват, че се дължи на факта, че за разлика от хората, кучетата никога не ни съдят, каквото и да направим.



Помагат ни в борбата с болката



Според проучване, публикувано в Pain Med, 34% от пациентите, страдащи от фибромиалгия (заболяване, при което се изпитват мускулни, ставни болки и хронична умора) съобщават за облекчаване на болката, придружена с по-малка умора и по-добро настроение, след като са прекарали само 10 до 15 минути с терапевтични кучета, в сравнение с пациенти със същото заболяване, които просто са седели в чакалнята.



В друго проучване на изследователи на Loyola, 28% от пациентите, които са претърпели операция за смяна на ставите, се нуждаят от по-малко болкоуспокояващи, тъй като имат ежедневни посещения от терапевтично куче в сравнение с тези, които не получават любов от кученце.



Правят ни по-социални



Изследователи от Чикагския университет откриват, че това, че имаме кученце, ни кара да се чувстваме по-щастливи, по-малко изолирани и самотни, докато други домашни любимци нямат същия благоприятен ефект.



Може би това е заради всички онези часове, които прекарваме в кучешките паркове с домашния си любимец и някак съвсем естествено си завързваме разговори с други собственици на кучета, докато животинките си играят. Като горди собственици на куче, винаги сме вярвали, че животинчето ни някак си успява да ни направи не само много много по-добри и отговорни, но и ни кара да се чувстваме много по-здрави и много по-щастливи.Е, оказва се, че не само ние вярваме в това, а дори и учените установяват редица ползи, на които се радваме като собственици на домашен любимец, пишат от Popsugar. Ето няколко подкрепени с доказателства изследвания, които потвърждават, че без да си даваме сметка, нашите животинки са точно това, което ни трябва, за да бъдем в по-добро физическо и психическо състояние.Повдигат настроението ниИзследователи от Университета на Мисури-Колумбия откриват, че времето, което прекарваме с нашето куче, насърчава отделянето на хормони, които ни карат да се чувстваме добре.Проучването разкрива, че серотонинът - химикалът, който поддържа баланса на настроението, се увеличава, когато човек взаимодейства с кучето си. А са нужни са само няколко минути, за да започнат да се освобождават тези хормони.Засилват връзкитеВръзката, която изпитваме, когато се взираме в очите на на нашето кученце, е много по-силна, отколкото сме предполагали. Изследване, публикувано в Hormones and Behavior, установява, че собствениците и кучетата, които често се взират в очите на домашния си любимец, който им отвръща с отдаденост и любов, имат по-високи нива на окситоцин (известен още като хормон на гушкането) в урината си, отколкото собствениците на кучета, които нямат такава връзка с домашните си любимци.И да, това е същият хормон, който се задейства, когато държим бебето си в ръце. Не е чудно, че някои хора наричат ??кученцата си "космати бебета".Намаляват риска от сърдечни заболяванияКучетата потенциално могат да ни помогнат за удължаване на живота ни (и определено да подобрят здравето ни). Изследователи от Мелбърн, Австралия, откриват, че собствениците на домашни любимци имат по-ниско кръвно налягане и занижени нива на холестерол от хора, които не притежават домашни любимци. И това е независимо от навиците им, като пушене, диета или индекс на телесната маса.Притежанието на куче може да ни помогне за намаляване на сърдечно-съдовия риск и заради физическите активности, свързани със задължителните разходки и игрите.Поддържат ни във формаКато стана въпрос за физическа активност, проучване, проведено от изследователи от Университета на Мисури, установява, че собствениците на кучета са много по-фокусирани и отговорни към разходките си с животното от тези, които се разбират за разходки и спорт с други хора.Може би затова собствениците на кучета са с 34 % по-склонни да постигнат своите фитнес цели, сочат данните от друго проучване, публикувано в Journal of Physical Activity and Health.Намаляват нивото на стресИзследване, публикувано в Psychosomatic Medicine, показва, че когато хората трябва да се справят с трудна и стресираща задача, те имат най-ниско ниво на стрес и най-бързо се възстановяват, когато го преодоляват с домашния си любимец.Дори половинката им или приятел не им въздействат така силно, както домашният любимец. Защо това е така? Изследователите вярват, че се дължи на факта, че за разлика от хората, кучетата никога не ни съдят, каквото и да направим.Помагат ни в борбата с болкатаСпоред проучване, публикувано в Pain Med, 34% от пациентите, страдащи от фибромиалгия (заболяване, при което се изпитват мускулни, ставни болки и хронична умора) съобщават за облекчаване на болката, придружена с по-малка умора и по-добро настроение, след като са прекарали само 10 до 15 минути с терапевтични кучета, в сравнение с пациенти със същото заболяване, които просто са седели в чакалнята.В друго проучване на изследователи на Loyola, 28% от пациентите, които са претърпели операция за смяна на ставите, се нуждаят от по-малко болкоуспокояващи, тъй като имат ежедневни посещения от терапевтично куче в сравнение с тези, които не получават любов от кученце.Правят ни по-социалниИзследователи от Чикагския университет откриват, че това, че имаме кученце, ни кара да се чувстваме по-щастливи, по-малко изолирани и самотни, докато други домашни любимци нямат същия благоприятен ефект.Може би това е заради всички онези часове, които прекарваме в кучешките паркове с домашния си любимец и някак съвсем естествено си завързваме разговори с други собственици на кучета, докато животинките си играят. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели