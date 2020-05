Още снимки: test Спортът по телевизията днес 09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, шеста част

09:45 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Онс Жабер (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - повторение)

10:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Слуцк, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Бреша

10:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Филипс", предаване за английски футбол /п/

10:45 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Испания

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ломана Трезор Луа-Луа", предаване за английски футбол /п/

12:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Катерина Синякова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Суонси Сити, мач от английската Висша лига (2013-14) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Милан

12:05 Nova Sport: Футбол: Борнемут - Лутън Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /15 епизод/

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, финал за Купата на България (2014-15) /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Онс Жабер (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уигън Атлетик, мач от английската Висша лига (2009-10) /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Джокович - Тийм

15:45 Film Plus: Тенис: Хедър Уотсън - Сию Уан (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - I полуфинал, повторение)

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

16:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Ювентус

16:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Ислач, мач от беларуската Висша лига, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Съндърланд, мач от английската Висша лига (2007-08)

17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, шеста част

17:45 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Наоми Осака (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Румъния

18:00 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Уигън Атлетик, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 BNT: Лига Европа - класически мачове документална поредица

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Ню Орлийнс Пеликанс - Лос Анджелис Клипърс, мач от НБА /п/

19:15 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Городея, мач от беларуската Висша лига /п/

19:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. Бъфало Сейбърс - Отава Сенатърс

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-запомнящите се моменти в историята

20:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Ренцо Оливо (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Интер

20:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Колчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, седма част

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2013-14) /п/

21:25 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Виньолас - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: "От другата страна на правоъгълника", предаване за НБА /п/

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Индиана Пейсърс - Лос Анджелис Лейкърс, мач №4 от финалната плейофна серия на НБА (1999-00)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Сарагоса, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

