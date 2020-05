Още снимки: test Китай: САЩ да спрат безразсъдното потискане на Huawei Китайското външно министерство заяви в събота, че Съединените щати трябва да спрат "безразсъдното потискане“ на технологичния гигант "Хуавей" (Huawei Technologies) и на други китайски фирми.



В петък администрацията на президента Доналд Тръмп взе решение да се блокират световните доставки на полупроводникови материали и техника за Huawei Technologies, което предизвиква опасения за нова ескалация на търговската война между САЩ и Китай.



Китай твърдо ще защитава законните права на своите компании, заяви външното министерство в отговор на запитване от страна на Ройтерс дали Пекин ще предприеме ответни мерки срещу САЩ, предаде БНР.



"Легитимните и законни права и интереси на китайските компании ще бъдат подкрепени силно от Пекин", подчерта министерството, заявявайки, че действията на Вашингтон, насочени срещу Huawei конкретно, ще имат неблагоприятно въздействие върху световните производствени и веригите на доставчици.



Вчера Бюрото за промишленост и сигурност (BIS), което е агенция към Министерството на търговията на Съединените щати, разкри, че е въведена промяна в правилата, която ще попречи на усилията на китайския технологичен гигант Huawei "да подкопае американския експортен контрол".



Мярката ще бъде "стратегически" насочена срещу "придобиването от "Хуавей" на полупроводникова техника, която е пряк продукт на определени американски софтуери и технологии", посочват от ведомството.



Последва изявление на държавният секретар на САЩ Майк Помпейо относно новото правило, което допълнително ще ограничи износа на полупроводникова техника и компоненти за "Хуавей" (Huawei Technologies Co. Ltd), като се позовава на това, че телекомуникационният гигант е "ненадежден доставчик и инструмент на Китайската комунистически партия".



Китайските власти реагираха незабавно на това решение, като англоезичното издание Global Times, което е близко до управляващата комунистическа партия, съобщи в петък, че Пекин би могъл да състави "списък с ненадеждни юридически лица", състоящ се от американски компании като Apple, Qualcomm и Cisco, или дори да спре дейността има в страната, ако Вашингтон действително блокира доставката на технологии за "Хуавей".



