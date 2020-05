Още снимки: test Рийз Уидърспун снима две комедии за „Нетфликс“ Американската актриса и продуцент Рийз Уидърспун за пръв път ще си сътрудничи с „Нетфликс“. Тя ще изиграе главните роли в две романтични комедии.



Става ума за филмите „При теб или при мен“ (Your Place Or Mine), чийто режисьор е сценаристката на „Дяволът носи Прада“ Айлин Брош Маккена, и „Кактус“ по мотиви от бестселъра на Сара Хейууд „Кактус. Никога не е късно да цъфнеш“.



В първия се разказва за двама най-добри приятели, които си помагат един на друг, за да променят живота си: тя решава, най-накрая, да изпълни своята мечта, а той предлага да гледа детето й тийнейджър.



Във втория бременността на главната героиня, която е на 45 години, я превръща в сдържана жена в пътешественичка. По време на пътуването тя преоткрива любовта и семейството, учи се от неочакваните обрати на съдбата.



Уидърспун също така е продуцент на тези проекти. Американската актриса и продуцент Рийз Уидърспун за пръв път ще си сътрудничи с „Нетфликс“. Тя ще изиграе главните роли в две романтични комедии.Става ума за филмите „При теб или при мен“ (Your Place Or Mine), чийто режисьор е сценаристката на „Дяволът носи Прада“ Айлин Брош Маккена, и „Кактус“ по мотиви от бестселъра на Сара Хейууд „Кактус. Никога не е късно да цъфнеш“.В първия се разказва за двама най-добри приятели, които си помагат един на друг, за да променят живота си: тя решава, най-накрая, да изпълни своята мечта, а той предлага да гледа детето й тийнейджър.Във втория бременността на главната героиня, която е на 45 години, я превръща в сдържана жена в пътешественичка. По време на пътуването тя преоткрива любовта и семейството, учи се от неочакваните обрати на съдбата.Уидърспун също така е продуцент на тези проекти. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели