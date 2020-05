Още снимки: test Почина представителят на Иран в ОПЕК Почина представителят на Иран в ОПЕК (Организацията на страните-износителки на петрол) Хосейн Каземпур Ардебили. Той е починал от кръвоизлив в мозъка, съобщиха от министерството на нефта на Иран, цитирани от РИА Новости.



Каземпур Ардебили от 1980 до 1981 г. бе начело на министерството на търговията на Иран, а от 1990 до 1995 г. бе посланик на Иран в Япония. В последните седем години той е делегат на Иран в ОПЕК.



Припомняме, ОПЕК (от френски Organisation des pays exportateurs de petrole, OPEP; на английски: Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) е международна организация на държавите с най-голямо влияние на световния пазар на нефт. Нейната цел е контрол на цените на петрола чрез картелни споразумения.



