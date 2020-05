Още снимки: test Грейпфрут, авокадо, киноа - храните, които ни помагат да отслабнем За да се чувстваме и да изглеждаме добре в кожата си, голямо значение има това как се храним. Не става само с тренировки, не става и без тях, но всичко, което консумираме, оказва не по-малко влияние върху фигурата ни.



И докато някои храни са зачеркнати като доказано неподходящи за всеки здравословен режим, има някои други, които са точно на обратния полюс. Тях можем да използваме като верен съюзник в борбата с мазнините и килограмите. С две думи - ядем и слабеем.



Авокадо



Този плод е богат на мононенаститени мазнини, които ни засищат, без да трупаме килограми. Те са полезни за добрия холестерол и за здравето на сърцето. А когато консумираме авокадо под формата на тост или гуакамоле например, надали ще прегрешим скоро след това с някоя вредна храна.



Яйца



Те са страхотно решение и за закуска, и за обед, и за вечеря. Богати са на протеин, който изгражда мускулите, и на холин, който гори калориите, намалява индекса на телеснатa маса и на хормона на глада лептин. И половината от тях се крие в жълтъците, затова не бива да ги изхвърляме лекомислено.



Тъмен шоколад



И в него се съдържат полезните мононенаситени мазнини, най-вече олеиновата киселина, която гори мазнини. Когато избираме шоколад със съдържание на какао над 70%, си гарантираме и голямо количество фибри, които са необходими за правилното храносмилане.



Фъстъци и фъстъчено масло



Освен че са вкусни, са и полезни, защото разрушават мазнините в областта на корема. Тези ядки съдържат специално съединение, което намалява способността на тялото ни да складира мазнини.



Чесън



С експеримент с мишки е доказано, че тези, които са на диета с високо съдържание на мазнини, но консумират и много чесън, трупат по-малко в областта на корема.



Слънчогледови семки



Не само са зарибяващи, но и полезни, защото съдържат специални мазнини, които не позволяват затлъстяването в областта на корема.



Киноа



Тази суперхрана съдържа всички девет незаменими аминокиселини, които иначе е трудно да си набавим поотделно. Тя намалява обиколката на талията и нивата на триглицеридите.



Боровинки



Те също са с високо съдържание на антиоксиданти и се борят с упоритите мазнини в областта на корема.



Камби



Ако често сме под стрес, най-вероятно дебелеем заради повишените нива на кортизола. А най-лесният начин да ги регулираме е с консумацията на храни, богати на витамин С. На първо място в списъка са червените камби.



Грейпфрут



Различни изследвания показват, че той буквално изгаря мастните клетки. Най-добре е да консумираме половинка от цитрусовия плод на закуска, за да забърза метаболизма ни, пише Eat This, Not That.



Канела



Ефектът си срещу мазнините тази подправка дължи на веществото канелен алдехид.



Жито



