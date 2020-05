Още снимки: test Илон Мъск, Boring Company, The Loop и готовите тунели под Лас Вегас Притежаваната от Илон Мъск Boring Company е готова с работата по втория подземен тунел, който се намира в Лас Вегас. С това се поставя краят на първата фаза от мащабния проект на предприемача на стойност над 52 милиона долара, с който иска да създаде революция в придвижването.



Първият от тунелите с дължина 1.6 километра се намира в Лос Анджелис и бе приключен през февруари тази година. А сега усилията на екипите ще са насочени върху изграждането на крайните станции, където да се случва качването и слизането на хората и техните автомобили.



Системата, която носи името Convention Center Loop, все още е с планирана дата за стартиране през януари 2021 г., точно за мащабното технологично изложение CES, ако въобще се състои...



Тунелът в Лас Вегас ще бъде първият и единствен засега за използване от граждани, защото този, прокопан в близост до централата на Boring Company, бе пробен проект, който ще се използва само от служителите, пише The Verge.



Превозът на пътници ще става или с техните лични автомобили Tesla или с подобие на "трамвай", създаден върху платформата на Model 3. Той ще побира до 16 пътника едновременно. Превозните средства ще се движат благодарение на сензорите в тръбата. Притежаваната от Илон Мъск Boring Company е готова с работата по втория подземен тунел, който се намира в Лас Вегас. С това се поставя краят на първата фаза от мащабния проект на предприемача на стойност над 52 милиона долара, с който иска да създаде революция в придвижването.Първият от тунелите с дължина 1.6 километра се намира в Лос Анджелис и бе приключен през февруари тази година. А сега усилията на екипите ще са насочени върху изграждането на крайните станции, където да се случва качването и слизането на хората и техните автомобили.Системата, която носи името Convention Center Loop, все още е с планирана дата за стартиране през януари 2021 г., точно за мащабното технологично изложение CES, ако въобще се състои...Тунелът в Лас Вегас ще бъде първият и единствен засега за използване от граждани, защото този, прокопан в близост до централата на Boring Company, бе пробен проект, който ще се използва само от служителите, пише The Verge.Превозът на пътници ще става или с техните лични автомобили Tesla или с подобие на "трамвай", създаден върху платформата на Model 3. Той ще побира до 16 пътника едновременно. Превозните средства ще се движат благодарение на сензорите в тръбата. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели