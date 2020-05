Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Италия - финал

06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част

07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Детройт Пистънс - Сан Антонио Спърс, мач №5 от финалната плейофна серия на НБА (2004-05) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига, сезон 2014/2015)

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част

10:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джейми Карагър", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Реал Мадрид - Манчестър Сити

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, първи осминафинален мач за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - СПАЛ

10:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, САЩ - Испания, финал

10:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Ричардсън", предаване за английски футбол /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Мари Бузкова - Джоана Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Хари Кюъл", предаване за английски футбол /п/

11:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, Русия - Бразилия - финал

12:00 Diema Sport: "Сезонът на", предаване за български футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Олимпик Лион - Ювентус

12:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Бреша

12:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Астън Вила, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив София, мач за място в Първа професионална лига (2017-18) /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Ливърпул - Атлетико Мадрид

14:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Мари Бузкова (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - финал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Джокович - Дел Потро

15:45 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ломана Трезор Луа-Луа", предаване за английски футбол /п/

16:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: ПСЖ - Борусия Дортмунд

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА (2007-08) /п/

17:00 Diema Sport 2: "Сезонът на Ливърпул", предаване за английски футбол /п/

17:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част

17:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига, сезон 2014/2015)

17:30 Max Sport 1: ATP 500: Хале 2019г. Mатео Беретини - Карен Хачанов, първи четвъртфинален мач

18:00 Diema Sport: Баскетбол: "Кид и Хил", предаване за НБА, първа част /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1988 г.: Нидерландия - СССР - финал

18:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Норич Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 45-и епизод /п/

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Вашингтон Уизардс - Юта Джаз, мач от НБА /п/

19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2008г. Монреал Канейдиънс - Ню Йорк Рейнджърс

19:35 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /3 и 4 епизод/

19:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Городея, мач от беларуската Висша лига, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Сампдория

20:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, пета част

20:30 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)

21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джейсън Макатийр", предаване за английски футбол

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Max Sport 1: ATP 500: Хале 2019г. Александър Зверев - Давид Гофен, втори четвъртфинален мач

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Морабанк Андора, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

22:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Тиери Анри", предаване за английски футбол

22:40 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Алберт Рамос-Виньолас (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - II четвъртфинал, повторение)

22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1988 г.: Нидерландия - СССР - финал

23:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Финикс Сънс - Сиатъл Суперсоникс, мач от НБА (2005-06)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/ 06:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Италия - финал06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част07:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Diema Sport: Баскетбол: Детройт Пистънс - Сан Антонио Спърс, мач №5 от финалната плейофна серия на НБА (2004-05) /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига, сезон 2014/2015)09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част10:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джейми Карагър", предаване за английски футбол /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Реал Мадрид - Манчестър Сити10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, първи осминафинален мач за Купата на България (2014-15) /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - СПАЛ10:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, САЩ - Испания, финал10:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Ричардсън", предаване за английски футбол /п/11:00 Film Plus: Тенис: Мари Бузкова - Джоана Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Хари Кюъл", предаване за английски футбол /п/11:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, Русия - Бразилия - финал12:00 Diema Sport: "Сезонът на", предаване за български футбол /п/12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Олимпик Лион - Ювентус12:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Бреша12:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Астън Вила, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/13:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)13:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Локомотив София, мач за място в Първа професионална лига (2017-18) /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/14:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Ливърпул - Атлетико Мадрид14:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Мари Бузкова (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - финал, повторение)15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Джокович - Дел Потро15:45 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ломана Трезор Луа-Луа", предаване за английски футбол /п/16:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване16:00 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: ПСЖ - Борусия Дортмунд16:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА (2007-08) /п/17:00 Diema Sport 2: "Сезонът на Ливърпул", предаване за английски футбол /п/17:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част17:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига, сезон 2014/2015)17:30 Max Sport 1: ATP 500: Хале 2019г. Mатео Беретини - Карен Хачанов, първи четвъртфинален мач18:00 Diema Sport: Баскетбол: "Кид и Хил", предаване за НБА, първа част /п/18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1988 г.: Нидерландия - СССР - финал18:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Норич Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/18:00 Ring.BG: Звездите на футбола18:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 45-и епизод /п/19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Вашингтон Уизардс - Юта Джаз, мач от НБА /п/19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2008г. Монреал Канейдиънс - Ню Йорк Рейнджърс19:35 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /3 и 4 епизод/19:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Городея, мач от беларуската Висша лига, директно20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Сампдория20:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, пета част20:30 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джейсън Макатийр", предаване за английски футбол21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно22:00 Max Sport 1: ATP 500: Хале 2019г. Александър Зверев - Давид Гофен, втори четвъртфинален мач22:15 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Морабанк Андора, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/22:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Тиери Анри", предаване за английски футбол22:40 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Алберт Рамос-Виньолас (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - II четвъртфинал, повторение)22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1988 г.: Нидерландия - СССР - финал23:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване23:00 Diema Sport: Баскетбол: Финикс Сънс - Сиатъл Суперсоникс, мач от НБА (2005-06)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/ /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели