Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2000", предаване за НБА /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

08:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа - класически мачове

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Предаване за НБА /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2014/2015)

09:30 Diema Sport: Баскетбол: "От другата страна на правоъгълника", предаване за НБА /п/

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, трета част

09:45 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ, полуфинална среща

10:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Дейвид Сийман", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Олимпиакос - Цървена звезда

10:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Левски, първи осминафинален мач за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Верона

10:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Нуно Ешпирито Санто", предаване за английски футбол /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Ана-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол /п/

11:20 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Русия - Испания, полуфинална среща

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 45-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2009-10) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Сасуоло

12:05 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Блекбърн Роувърс, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:00 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /жени/, Серина Уилямс /САЩ/ - Мария Шарапова /Русия/, финал

13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Царско село, мач за място в Първа професионална лига (2017-18) /п/

13:20 Film Plus: Тенис: София Кенин - Алисон ван Уйтванк (Lyon Open, Лион; WTA International - II полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Тотнъм - Лайпциг

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:05 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /мъже/, Роджър Федерер /Швейцария/ - Анди Мъри /Великобритания/, финал

15:00 Diema Sport: "Сезонът на Левски", предаване за български футбол /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Джокович - Медведев

16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Сол Кямбъл", предаване за английски футбол /п/

16:00 Film Plus: Тенис: Кристиан Гарин - Тиаго Сейбот Уайлд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - IV четвъртфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Енисей, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Аталанта - Валенсия

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Ню Джърси Нетс, мач от НБА (2001-02) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Торино

17:00 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

17:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Дайър", предаване за английски футбол /п/

17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, трета част

17:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2014/2015)

18:00 Nova Sport: Футбол: Саутхямптън - Хъдърсфилд Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА, финал за Купата на България (2015-16) /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: Германия - Чехия - финал

19:05 Film Plus: Тенис: Грегоар Барер - Филип Краинович (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)

19:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2014г. Колорадо Авеланш - Минесота Уайлд

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Сезонът на", предаване за български футбол

20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Наполи

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част

20:20 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /1 и 2 епизод/

20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 41-ви епизод

21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ломана Трезор Луа-Луа", предаване за английски футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач за място в Лига Европа (2017-18) /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Андрес Иниеста" - 5 еп., документална поредица

22:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус

22:15 Diema Sport 2: "Сезонът на Ливърпул", предаване за английски футбол

22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: Германия - Чехия - финал

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Детройт Пистънс - Сан Антонио Спърс, мач №5 от финалната плейофна серия на НБА (2004-05)

Колорадо Авеланш - Минесота Уайлд20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята20:00 Diema Sport: "Сезонът на", предаване за български футбол20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Наполи20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, четвърта част20:20 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /1 и 2 епизод/20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 41-ви епизод21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ломана Трезор Луа-Луа", предаване за английски футбол21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач за място в Лига Европа (2017-18) /п/21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Андрес Иниеста" - 5 еп., документална поредица22:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус22:15 Diema Sport 2: "Сезонът на Ливърпул", предаване за английски футбол22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: Германия - Чехия - финал23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/23:00 Diema Sport: Баскетбол: Детройт Пистънс - Сан Антонио Спърс, мач №5 от финалната плейофна серия на НБА (2004-05)23:30 Film Plus: Тенис: Яфан Уанг - Мари Боузкова (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I четвъртфинал, повторение)