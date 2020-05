Още снимки: test Над 100 деца в Ню Йорк са с тежък синдром, предизвикан от коронавируса В щата Ню Йорк расте броят на децата с тежкия възпалителен синдром, който лекарите свързват с усложнения след заразяване с коронавируса. Случаите вече са над 100, съобщава "The New York Times".



"Здравните власти в щата проучват 102 случая на редкия и опасен възпалителен синдром, засягащ децата - очевидно свързан с коронавируса", коментира губернаторът на щата Андрю Куомо.



По думите му, при 71% от тези деца се е наложило да бъдат предприети реанимационни дейности. Към момента около половината от тях все още са в болница.



Куомо отбелязва, че при 60% от малките пациенти тестовете за новия коронавирус са положителни, а при останалите 40% са открити антитела.



За подобни случаи вече се съобщава и в съседния щат Ню Джърси, където са заболели 18 деца. В Кънектикът са регистрирани 6 случая. В щата Ню Йорк расте броят на децата с тежкия възпалителен синдром, който лекарите свързват с усложнения след заразяване с коронавируса. Случаите вече са над 100, съобщава "The New York Times"."Здравните власти в щата проучват 102 случая на редкия и опасен възпалителен синдром, засягащ децата - очевидно свързан с коронавируса", коментира губернаторът на щата Андрю Куомо.По думите му, при 71% от тези деца се е наложило да бъдат предприети реанимационни дейности. Към момента около половината от тях все още са в болница.Куомо отбелязва, че при 60% от малките пациенти тестовете за новия коронавирус са положителни, а при останалите 40% са открити антитела.За подобни случаи вече се съобщава и в съседния щат Ню Джърси, където са заболели 18 деца. В Кънектикът са регистрирани 6 случая. /news.bg Днес+ Запази и Сподели