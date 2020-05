Още снимки: test Хафтор Бьорнсон, Beat the Mountain и предаването, в което ще участва Само преди дни Хафтор Бьорнсон успя да счупи рекорда за най-много повдигнати килограми от мъртва тяга, а вече се е захванал с ново начинание.



Не човек, а само истинска планина от мускули може подобно нещо. А подвизите на исландеца и физиката му са подтикнали Spoke Studios да създадат ново предаване.



Според The Hollywood Reporter, Beat the Mountain ще събере, предизвика и изстиска най-доброто от атлети, които мислят, че могат да се мерят с Хафтор Бьорнсон.



Те ще се изправят едни срещу други, за да разберат кой е най-силен и достоен. Накрая само най-достойният ще може да премери сили с Планината.



