Риана излетя на трето място в списъка на най-богатите творци на „Сънди Таймс" Риана направи дебютната си поява в The Sunday Times Rich List с оценявано на 468 милиона паунда богатство.



Поп звездата, която сега живее в Лондон, изпревари Елтън Джон и Мик Джагър, и е на третото място в списъка на най-богатите музиканти на Великобритания.



Андрю Лойд Уебър и Пол Маккартни са заедно на първо място в списъка с богатство от 800 милиона паунда всеки.



Доходите на Риана до голяма степен се дължат на козметичната марка Fenty Beauty, където нейният 15% дял е на стойност 351 млн. паунда.



“Донякъде ни изненада”, казва Робърт Уотс, който съставя годишния списък на „Сънди Таймс“.



“Много малко хора знаеха, че тя живееше във Великобритания до миналото лято. Сега тя е в д9обри позиции да стане първата музикантка, достигнала статут на милиардер във Великобритания”, казва той пред Би Би Си.



Риана, която навърши 32 години през февруари, е младежко изключение сред най-богатите музиканти във Великобритания, славата на повечето от които изгря през 60-те и 70-те години.



Сред топ 40 с най-висока печалба само Ед Шийрън и Адел са по-млади, „струващи“ съответно 200 милиона и 150 милиона паунда.



По-надолу в списъка се нареждат имена от новото поколение поп звезди, като Дуа Липа, на 24 години и Джордж Езра, на 26 години, всеки от които каза, че струва 16 милиона паунда.



Театралният импресарио Лорд Лойд-Уебър, който е на 72 години, е единствената “обедняла” звезда в списъка, като Уотс изчислява, че спирането на театрите в Уест Енд и Бродуей поради пандемията вече е изтрило 20 милиона паунда от богатството му.



За разлика от това, Пол Макратни получава увеличение на авоарите си с 50 милиона паунда, благодарение на доходоносното световно турне и първата си детска книга „Hey Grandude!“, която оглави списъка на най-продаваните в „Ню Йорк таймс“ Times миналата година.



Прощалното турне на Елтън Джон добави 40 милиона паунда към богатството му, с което той застана на четвърто място. Рок-динозавърът от Ролинг Стоунс Мик Джагър е на пето място с 285 милиона паунда.



Ед Шийрън оглави списъка на младите музиканти (на възраст 30 или по-малко), като добави 40 милиона паунда към богатството си след завършването на световно турне на 255 дати миналия август. Хари Стайлс е втори сред младите с 63 милиона паунда.



Уотс казва, че присъствието на Риана е показателно за “сеизмична промяна” в основния списък на богатите, който от 1989 г. идентифицира 1000-те най-богати личности или семейства, живеещи във Великобритания.



„Дните, в които той е бил доминиран от наследствено богатство, поземлена собственост и предимно бели, на средна възраст и възрастни мъже, се променят“, казва Уотс.



„Например, наблюдаваме голям ръст в броя на азиатските предприемачи и в броя на самоизградили се хора.



“Риана е, според мен, много добър пример за човек, който идва от доста тежко детство в Барбадос и който има глад и решителност да работи, работи работа … което, според мен, е една от песните й, нали?” (Isn’t it).



Въпреки че Риана направи името си в музиката, тя не е ицзамаба албум след Anti през 2016 г.,и вместо това се концентрира върху модната си империя.



Fenty Beauty стартира през септември 2017 г. и е проектирана да обслужва по-широк спектър от типове кожа и тонове от типичните козметични марки.



Благодарение на одобрението на звездата и на нейните 82 милиона последователи в Instagram, това доведе до незабавен успех, и само през първите няколко седмици натрупа продажби от 78 милиона паунда. Сега компанията е оценена на 3 млрд. долара.



Риана също има линия за бельо – Savage X Fenty и продължава да получава авторски възнаграждения от хитови песни като SOS, Umbrella и Only Girl In The World.



