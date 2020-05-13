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21-годишен пиян шофьор помете 5 паркирани коли в Пловдив

13.05.2020 10.28

21-годишен пиян шофьор помете 5 паркирани коли в Пловдив, съобщи БНР. Нанесени са им сериозни материални щети.

Инцидентът е станал в 4.30 ч. пред блок в жилищен район "Тракия". Установено е, че младежът е с 0.96 промила алкохол.

Пострадал е както той, така и 20-годишният му спътник.

Двамата са прегледани в болница, имат множество порезни рани и повърхностни контузии.

Ще им бъде взета и проба за употреба на наркотици. Разследването продължава. /БНР

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