Още снимки: test 21-годишен пиян шофьор помете 5 паркирани коли в Пловдив 21-годишен пиян шофьор помете 5 паркирани коли в Пловдив, съобщи БНР. Нанесени са им сериозни материални щети.



Инцидентът е станал в 4.30 ч. пред блок в жилищен район "Тракия". Установено е, че младежът е с 0.96 промила алкохол.



Пострадал е както той, така и 20-годишният му спътник.



Двамата са прегледани в болница, имат множество порезни рани и повърхностни контузии.



Ще им бъде взета и проба за употреба на наркотици. Разследването продължава. 21-годишен пиян шофьор помете 5 паркирани коли в Пловдив, съобщи БНР. Нанесени са им сериозни материални щети.Инцидентът е станал в 4.30 ч. пред блок в жилищен район "Тракия". Установено е, че младежът е с 0.96 промила алкохол.Пострадал е както той, така и 20-годишният му спътник.Двамата са прегледани в болница, имат множество порезни рани и повърхностни контузии.Ще им бъде взета и проба за употреба на наркотици. Разследването продължава. /БНР Днес+ Запази и Сподели



