Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:15 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Италия - финал

06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Хюстън Рокетс, мач от НБА (2001-02) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2013/2014)

09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част

10:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Рой Кийн", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Лил - Аякс

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, първи осминафинален мач за Купата на България (2014-15) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Парма

10:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ

10:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Ектор Бейерин", предаване за английски футбол /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Шуай Жън (Hobart International, Хобарт; WTA International - финал, повторение)

11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, първа среща

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Кямбъл", предаване за английски футбол /п/

11:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Русия - Литва, четвъртфинална среща

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Динамо - Манчестър Сити

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер

12:05 Nova Sport: Футбол: Бърнли - Питърбъро Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:50 Film Plus: Тенис: Магда Линет - Ксю Ван (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

13:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, шеста среща

14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байерн Мюнхен - Тотнъм

14:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович

15:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Карлтън Коул", предаване за английски футбол /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Ювентус

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Вашингтон Уизардс, мач от НБА (2006-07) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Каляри

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2013/2014)

17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част

17:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Пол Скоулс", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Франция

18:00 Nova Sport: Футбол: Рочдейл - Нюкасъл Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, финал за Купата на България (2016-17) /п/

18:55 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Симона Халеп (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - финал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Минесота Тимбъруулвс, мач от НБА /п/

19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2014г. Флорида Пантърс - Вашингтон Кепитълс

19:50 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 45-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Ювентус

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, трета част

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Сол Кямбъл", предаване за английски футбол

21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Динамо Минск, мач от беларуската Висша лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Дайър", предаване за английски футбол

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2012/2013)

22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Франция

23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2000", предаване за НБА

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория

23:30 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение) 06:15 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Италия - финал06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част08:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Хюстън Рокетс, мач от НБА (2001-02) /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2013/2014)09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част10:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Рой Кийн", предаване за английски футбол /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Лил - Аякс10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, първи осминафинален мач за Купата на България (2014-15) /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Парма10:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ10:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Ектор Бейерин", предаване за английски футбол /п/11:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Шуай Жън (Hobart International, Хобарт; WTA International - финал, повторение)11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, първа среща11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Кямбъл", предаване за английски футбол /п/11:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Русия - Литва, четвъртфинална среща12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Динамо - Манчестър Сити12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер12:05 Nova Sport: Футбол: Бърнли - Питърбъро Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/12:50 Film Plus: Тенис: Магда Линет - Ксю Ван (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - II четвъртфинал, повторение)13:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, шеста среща14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байерн Мюнхен - Тотнъм14:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович15:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Карлтън Коул", предаване за английски футбол /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Ювентус16:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Вашингтон Уизардс, мач от НБА (2006-07) /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Каляри17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2013/2014)17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част17:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Пол Скоулс", предаване за английски футбол /п/18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Франция18:00 Nova Sport: Футбол: Рочдейл - Нюкасъл Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/18:00 Ring.BG: Звездите на футбола18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, финал за Купата на България (2016-17) /п/18:55 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Симона Халеп (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - финал, повторение)19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Минесота Тимбъруулвс, мач от НБА /п/19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2014г. Флорида Пантърс - Вашингтон Кепитълс19:50 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 45-и епизод, директно20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Ювентус20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, трета част21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Сол Кямбъл", предаване за английски футбол21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Динамо Минск, мач от беларуската Висша лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Дайър", предаване за английски футбол22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2012/2013)22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Франция23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2000", предаване за НБА23:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/23:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория23:30 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение) /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



