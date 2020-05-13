Спортът по телевизията днес
13.05.2020 08.33
06:15 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Италия - финал
06:30 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Хюстън Рокетс, мач от НБА (2001-02) /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2013/2014)
09:30 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част
10:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Рой Кийн", предаване за английски футбол /п/
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Лил - Аякс
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, първи осминафинален мач за Купата на България (2014-15) /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Парма
10:15 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ
10:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Ектор Бейерин", предаване за английски футбол /п/
11:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Шуай Жън (Hobart International, Хобарт; WTA International - финал, повторение)
11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, първа среща
11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Кямбъл", предаване за английски футбол /п/
11:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Русия - Литва, четвъртфинална среща
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Динамо - Манчестър Сити
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер
12:05 Nova Sport: Футбол: Бърнли - Питърбъро Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
12:50 Film Plus: Тенис: Магда Линет - Ксю Ван (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - II четвъртфинал, повторение)
13:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, шеста среща
14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байерн Мюнхен - Тотнъм
14:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович
15:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Карлтън Коул", предаване за английски футбол /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Ювентус
16:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Вашингтон Уизардс, мач от НБА (2006-07) /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Каляри
17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2013/2014)
17:00 Eurosport 2: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, втора част
17:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Пол Скоулс", предаване за английски футбол /п/
18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Франция
18:00 Nova Sport: Футбол: Рочдейл - Нюкасъл Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
18:00 Ring.BG: Звездите на футбола
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, финал за Купата на България (2016-17) /п/
18:55 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Симона Халеп (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - финал, повторение)
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Минесота Тимбъруулвс, мач от НБА /п/
19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2014г. Флорида Пантърс - Вашингтон Кепитълс
19:50 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 45-и епизод, директно
20:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Ювентус
20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, трета част
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Сол Кямбъл", предаване за английски футбол
21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Динамо Минск, мач от беларуската Висша лига /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Дайър", предаване за английски футбол
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2012/2013)
22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Франция
23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2000", предаване за НБА
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория
23:30 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)
/bukmeikar.com
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