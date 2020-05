Още снимки: test Шварценегер демонстрира гъвкавост и пластичност Американският актьор и културист Арнолд Шварценегер публикува в Инстаграм шеговито видео, на което демонстрира „гъвкавост и пластичност“.



„Гъвкавостта е също толкова важна, колкото и тренировките с щанга“, написа той.



Актьорът е направил идеалния шпагат на кухненската маса и се накланя ту към единия си крак, тук към другия… Явно упражнението е доста трудно и Шварценегер решава да си вземе почивка, и тогава всички разбират, че краката са фалшиви.



Потребителите не се чувстват обидени и приемат с хумор номера, който им е погодил Терминаторът. Повечето последователи на Арни са оставили положителни коментари, а видеото е гледана почти 3,5 милиона пъти.



По информация на „Мирър“ Арнолд Шварценегер прекарва времето си в самоизолация в своя дом в калифорния. Заедно с него е малкият му син Джоузеф Баена.



Вижте тази публикация в Instagram. Flexibility is as important as the pump. Публикация, споделена от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) на Май 7, 2020 в 11:25 PDT

