Спортът по телевизията днес
11.05.2020 08.38
08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Индиана Пейсърс, мач от НБА (2000-01) /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2012/2013)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Цървена звезда - Тотнъм
10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма
10:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Италия - финал
10:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА, мач от първи кръг за Купата на България (2014-15) /п/
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич
11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2013г. Бостън Бруинс - Чикаго Блекхоукс
11:00 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Хедър Уотсън (Hobart International, Хобарт; WTA International - II четвъртфинал, повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Аталанта - Манчестър Сити
12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сасуоло
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/
13:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гейбриъл Агбонлахор", предаване за английски футбол /п/
13:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2014г. Лос Анджелис Кингс - Ню Йорк Рейнджърс
14:00 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид
14:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Динамо Минск, мач от беларуската Висша лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Челси, мач от английската Висша лига /п/
14:45 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
14:45 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Даниел Колинс (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, трети кръг, Джокович - Шварцман
16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол /п/
16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Очи в очи: Братята от Златния щат и Лошите момчета срещу легендите", предаване за НБА /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Валенсия - Челси
16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе
17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Бостън Селтикс 2008", предаване за НБА /п/
17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович
17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2012/2013)
17:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Хуан Мата", предаване за английски футбол /п/
18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Испания
18:00 Nova Sport: Футбол: Бостън Юнайтед - Рочдейл, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
18:00 Ring.BG: Звездите на футбола
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, финал за Купата на България (2018-19) /п/
18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Ню Йорк Никс, мач от НБА /п/
19:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Андрес Иниеста" - 5 еп., документална поредица
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята
20:00 Diema Sport: "Сезонът на", предаване за български футбол
20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Финикс Койотис - Сан Хосе Шаркс
20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Лацио Среща от сезон 2018/2019 г.
20:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, първа част
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Хари Кюъл", предаване за английски футбол
21:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 1998/1999)
22:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Нуно Ешпирито Санто", предаване за английски футбол
22:15 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/
22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Испания
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА (2003-04)
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
23:30 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - финал, повторение)
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