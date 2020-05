Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Индиана Пейсърс, мач от НБА (2000-01) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2012/2013)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Цървена звезда - Тотнъм

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма

10:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Италия - финал

10:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА, мач от първи кръг за Купата на България (2014-15) /п/

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2013г. Бостън Бруинс - Чикаго Блекхоукс

11:00 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Хедър Уотсън (Hobart International, Хобарт; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Аталанта - Манчестър Сити

12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сасуоло

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

13:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гейбриъл Агбонлахор", предаване за английски футбол /п/

13:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2014г. Лос Анджелис Кингс - Ню Йорк Рейнджърс

14:00 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид

14:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Динамо Минск, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Челси, мач от английската Висша лига /п/

14:45 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

14:45 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Даниел Колинс (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, трети кръг, Джокович - Шварцман

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Очи в очи: Братята от Златния щат и Лошите момчета срещу легендите", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Валенсия - Челси

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе

17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Бостън Селтикс 2008", предаване за НБА /п/

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2012/2013)

17:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Хуан Мата", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Испания

18:00 Nova Sport: Футбол: Бостън Юнайтед - Рочдейл, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, финал за Купата на България (2018-19) /п/

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Ню Йорк Никс, мач от НБА /п/

19:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Андрес Иниеста" - 5 еп., документална поредица

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Сезонът на", предаване за български футбол

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Финикс Койотис - Сан Хосе Шаркс

20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Лацио Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, първа част

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Хари Кюъл", предаване за английски футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 1998/1999)

22:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Нуно Ешпирито Санто", предаване за английски футбол

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Испания

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА (2003-04)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:30 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - финал, повторение) 08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич08:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Индиана Пейсърс, мач от НБА (2000-01) /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2012/2013)09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Цървена звезда - Тотнъм10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма10:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Италия - финал10:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА, мач от първи кръг за Купата на България (2014-15) /п/11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2013г. Бостън Бруинс - Чикаго Блекхоукс11:00 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Хедър Уотсън (Hobart International, Хобарт; WTA International - II четвъртфинал, повторение)12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Аталанта - Манчестър Сити12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сасуоло12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/13:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гейбриъл Агбонлахор", предаване за английски футбол /п/13:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2014г. Лос Анджелис Кингс - Ню Йорк Рейнджърс14:00 Nova Sport: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид14:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Динамо Минск, мач от беларуската Висша лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Челси, мач от английската Висша лига /п/14:45 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете14:45 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Даниел Колинс (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - II полуфинал, повторение)15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, трети кръг, Джокович - Шварцман16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол /п/16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Очи в очи: Братята от Златния щат и Лошите момчета срещу легендите", предаване за НБА /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао, четвъртфинален мач за Купата на краля /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Валенсия - Челси16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Бостън Селтикс 2008", предаване за НБА /п/17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, полуфинал, Федерер - Джокович17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2012/2013)17:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Хуан Мата", предаване за английски футбол /п/18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Испания18:00 Nova Sport: Футбол: Бостън Юнайтед - Рочдейл, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/18:00 Ring.BG: Звездите на футбола18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, финал за Купата на България (2018-19) /п/18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Ню Йорк Никс, мач от НБА /п/19:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Андрес Иниеста" - 5 еп., документална поредица20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята20:00 Diema Sport: "Сезонът на", предаване за български футбол20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Финикс Койотис - Сан Хосе Шаркс20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Лацио Среща от сезон 2018/2019 г.20:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:00 Eurosport: Тенис легенди, седмицата на Симона Халеп, първа част21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Хари Кюъл", предаване за английски футбол21:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 1998/1999)22:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Нуно Ешпирито Санто", предаване за английски футбол22:15 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 1996 г.: България - Испания23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА (2003-04)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване23:30 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - финал, повторение) Днес+ Запази и Сподели