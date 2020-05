Още снимки: test Иран потопи по грешка собствения си кораб „Конарек”, има 40 загинали Иранската фрегата "Джамаран" потопи големия ракетен катер "Конарек" от собствения си флот по време на учения, съобщи излизащия в Обединените арабски емирства в. "The National".



Съобщава се за 40 загинали.



Инцидентът е станал по време на ракетни стрелби. Потопеният катер вероятно не е успял да се отдалечи достатъчно от поставената мишена и е бил поразен поради непредвиденото стечение на обстоятелствата.



Посочва се, че "Конарек" е включен повторно в състава на иранския флот след превъоражаване през 2018 г.



"Джамаран" е в състава му от 2010 г. Воръжен е с крилати противокорабни ракети "Нур".



От иранските военноморски сили не потвърждават официално за гибелта на катера. Екипът на "The National" е отправил запитване, но не е получен отговор.