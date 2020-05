Още снимки: test Специалният ефект на COVID-19: Болният трябва да е в безсъзнание, а изглежда добре "Щастлива хипоксия" при заразените учудва лекарите



Коронавирусът поставя нови въпроси на учените за това как работи в човешкото тяло, пише чешкият информационен сайт Lidovky.cz.



Сега лекарите регистрират случаи на пациенти с изключително ниски нива на кислород, но които необяснимо защо и как общуват нормално и изглеждат в добро състояние. Подобни липси на кислород обикновено причиняват безсъзнание или дори смърт, чудят се лекари.



Обичайните стойности на насищането на кръвта с кислород при здрави хора е около 95%, но лекарите в спешните кабинети сега срещат случаи на пациенти с насищане с кислород около 70-80 процента, а някои даже са под 50%, съобщава The Guardian. Такава липса на кислород в организма, която в медицината се нарича хипоксия, заплашва жизненоважни органи като сърцето или мозъка. А обикновено при стойности около 75% насищане с кислород има загуба на съзнание.



Незабележимостта на подобно състояние може да е свързана с това как тялото открива хипоксия. Това, което кара хората да дишат слабо, е регистрирането на повишаващи се нива на въглероден диоксид, които се увеличават по време на хипоксия и от които тялото не е в състояние да се отърве ефективно. А спецификата на пациентите с COVID-19 изглежда е в това, че нямат тази реакция, пише The Guardian.



Феноменът на т. нар. „безшумна“ или „щастлива хипоксия“ обърква лекарите и повдига допълнителни въпроси за точния ефект на вируса върху организма. Например д-р Джонатан Банард-Смит от болницата в Манчестър вижда това като пример за много ненормална физиология, докато при други респираторни заболявания, които причинят недостиг на кислород, пациентите обикновено изглеждат много болни. "С пневмония или белодробна емболия те няма да си говорят спокойно с вас, седнали в леглото", казва д-р Майк Чарлсуърт, анестезиолог в болница в Манчестър.



„Не знаем дали това причинява увреждане на органите. Не разбираме дали тялото компенсира", твърди Чарлсуърт. Самият той е страдал от COVID-19 и твърди, че вероятно сам е страдал от хипоксия. Описва, че докато е бил на легло с кашлица и треска, е изпадал в състояние на ярост, в което е изпращал гневни съобщения от мобилния си телефон. Според съпругата му устните му са станали по-тъмни. В такова състояние е отишъл в болница.



Анестезиолог свидетелства за случай с пациентка, постъпила в спешното отделение с обяснението, че има настинка. Когато измерили нивото й на кислород, устройството показало само 30%. „Разбира се, ние решихме, че е грешка, защото пациентите обикновено имат по-висока хипоксична спирка на сърцето“, обяснява анестезиологът.



Пневмонията, от която човек заболява при коронавирусна инфекция, ограничава доставката на кислород в кръвта. Съобщени са и случаи на коронавирус, причиняващ кръвни съсиреци, които пък може да са отговорни за някои внезапни смъртни случаи. Но как точно вирусът причинява тези ефекти, все още не е ясно, пише lidovky.cz. "Щастлива хипоксия" при заразените учудва лекаритеКоронавирусът поставя нови въпроси на учените за това как работи в човешкото тяло, пише чешкият информационен сайт Lidovky.cz.Сега лекарите регистрират случаи на пациенти с изключително ниски нива на кислород, но които необяснимо защо и как общуват нормално и изглеждат в добро състояние. Подобни липси на кислород обикновено причиняват безсъзнание или дори смърт, чудят се лекари.Обичайните стойности на насищането на кръвта с кислород при здрави хора е около 95%, но лекарите в спешните кабинети сега срещат случаи на пациенти с насищане с кислород около 70-80 процента, а някои даже са под 50%, съобщава The Guardian. Такава липса на кислород в организма, която в медицината се нарича хипоксия, заплашва жизненоважни органи като сърцето или мозъка. А обикновено при стойности около 75% насищане с кислород има загуба на съзнание.Незабележимостта на подобно състояние може да е свързана с това как тялото открива хипоксия. Това, което кара хората да дишат слабо, е регистрирането на повишаващи се нива на въглероден диоксид, които се увеличават по време на хипоксия и от които тялото не е в състояние да се отърве ефективно. А спецификата на пациентите с COVID-19 изглежда е в това, че нямат тази реакция, пише The Guardian.Феноменът на т. нар. „безшумна“ или „щастлива хипоксия“ обърква лекарите и повдига допълнителни въпроси за точния ефект на вируса върху организма. Например д-р Джонатан Банард-Смит от болницата в Манчестър вижда това като пример за много ненормална физиология, докато при други респираторни заболявания, които причинят недостиг на кислород, пациентите обикновено изглеждат много болни. "С пневмония или белодробна емболия те няма да си говорят спокойно с вас, седнали в леглото", казва д-р Майк Чарлсуърт, анестезиолог в болница в Манчестър.„Не знаем дали това причинява увреждане на органите. Не разбираме дали тялото компенсира", твърди Чарлсуърт. Самият той е страдал от COVID-19 и твърди, че вероятно сам е страдал от хипоксия. Описва, че докато е бил на легло с кашлица и треска, е изпадал в състояние на ярост, в което е изпращал гневни съобщения от мобилния си телефон. Според съпругата му устните му са станали по-тъмни. В такова състояние е отишъл в болница.Анестезиолог свидетелства за случай с пациентка, постъпила в спешното отделение с обяснението, че има настинка. Когато измерили нивото й на кислород, устройството показало само 30%. „Разбира се, ние решихме, че е грешка, защото пациентите обикновено имат по-висока хипоксична спирка на сърцето“, обяснява анестезиологът.Пневмонията, от която човек заболява при коронавирусна инфекция, ограничава доставката на кислород в кръвта. Съобщени са и случаи на коронавирус, причиняващ кръвни съсиреци, които пък може да са отговорни за някои внезапни смъртни случаи. Но как точно вирусът причинява тези ефекти, все още не е ясно, пише lidovky.cz. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели