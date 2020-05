Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Каролина Плишкова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА (2007-08) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен Финал на Шампионска лига 2012/13г.

08:30 Film Plus: Тенис: Шуаи Жанг - Карла Суарес Наваро (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

09:30 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2016 г.: Всички голове по пътя до финала

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску

10:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Дейвис", предаване за английски футбол /п/

10:00 Film Plus: Тенис: София Кенин - Осеан Додин (Lyon Open, Лион; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи

10:25 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2016 г.: Португалия - Франция - финал

10:30 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

11:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гейбриъл Агбонлахор", предаване за английски футбол /п/

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 44-и епизод /п/

12:00 Film Plus: Тенис: Лейла Ани Фернандес - Хедър Уотсън (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - финал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига (1995-96) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Фиорентина

12:05 Nova Sport: Футбол: Нортхямптън Таун - Нотс Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Левски", предаване за български футбол /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Кроули Таун - Колчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

14:00 Film Plus: Тенис: Мари Бузкова - Джоана Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)

14:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Парма

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

15:55 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, САЩ - Испания, финал

16:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Енисей - Жельона гура, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Чикаго Булс, мач от НБА (2008-09) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Милан

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс

17:00 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Екатерина Александрова (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - I полуфинал, повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига (2011-12)

18:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Литекс - Левски (2014-15) /п/

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

18:00 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Родъръм Юнайтед, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Италия - финал

18:30 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Норберт Гомбос (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)

18:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 BNT: УЕФА Лига Европа класически мачове 5-серийна документална поредица

19:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Динамо Минск, мач от беларуската Висша лига, директно

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-запомнящите се моменти в историята

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс

20:00 Film Plus: Тенис: София Кенин - Ана-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - финал, повторение)

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2010г. Бостън Бруинс - Филаделфия Флайърс

20:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:15 Max Sport 3: Серия А: Милан - Удинезе

20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:30 Diema Sport: Баскетбол: "Звездите на 70-те", предаване за НБА /п/

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Индиана Пейсърс, мач от НБА (2000-01)

22:00 Film Plus: Тенис: Ренцо Оливо - Уго Делиен (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

Бостън Бруинс - Филаделфия Флайърс20:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:15 Max Sport 3: Серия А: Милан - Удинезе20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:30 Diema Sport: Баскетбол: "Звездите на 70-те", предаване за НБА /п/21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич22:00 Diema Sport: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Индиана Пейсърс, мач от НБА (2000-01)22:00 Film Plus: Тенис: Ренцо Оливо - Уго Делиен (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)22:15 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/23:40 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Италия - финал