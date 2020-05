Още снимки: test Великобритания да приоритизира "зеленото икономическо възстановяване" Премиерът на Великобритания Борис Джонсън трябва да даде приоритет на "зеленото" икономическо възстановяване в страната след кризата, породена от новия коронавирус, казват директори на водещи фирми.



Те призовават за замразяване на индустриите, които нямат "подходящ план за защита на климата". Тези производства не трябва да получават също така правитестовена помощ.



Наскоро правителствени съветници предупредиха, че държавата не трябва да изпада в по-тежка климатична криза. А в неделя Джонсън трябва да изнесе реч. Възможно е тогава той да обяви ограничено облекчаване на правилата за блокиране, пише BBC.



Ограниченията на острова вече се разхлабват в опит щетите върху икономиката от кризата да бъдат редуцирани. Поради това главните изпълнителни директори на повече от 60 британски организации призовават правителството да предприеме някои конкретни действия.



Инвестиции в инфраструктура, технологии и умения за създаване на работни места, които спомагат за устойчивостта;

Изключване на компаниите от "замърсяващи отрасли", които нямат подходящ климатичен план;

Възстановяване на екосистемите на сушата и в океаните чрез стимулиране на ходенето и колоезденето;

Да се подкрепят земеделието и риболова;

Бързо приемане на законите за околната среда и въвеждане на законови цели за възстановяване на екосистемите;

Обединение на световните лидери, които заедно да планират устойчиво икономическо възстановяване.



Сред директорите, подписали отвореното писмо до Борис Джонсън, са тези на компаниите и организациите Iceland Foods, Barratt Developments, The Body Shop, Ben and Jerry's, Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), National Trust и Greenpeace UK.



Икономическото възстановяване от тази глобална здравна криза трябва да бъде комбинирано с възстановяването на климатичния баланс, защото това е единственият начин да продължим да укрепваме устойчиво това начинание. Ако природата е защитена, ние сме защитени, коментира управляващият директор на Iceland Foods Ричард Уокър.



"Бъдещето на човечеството е дълбоко обвързано със здравето на нашата планета. Нито една част от света не е защитена от човешката дейност и докато продължаваме да унищожаваме природата, ние правим своята собствена планета по-малко обитаема и за хората", каза Беки Спейт - главен изпълнителен директор на RSPB.



Писмото идва след като правителствените съветници предупредиха, че Обединеното кралство не трябва да изпада от кризата с коронавируса в по-дълбока екологична криза. Според тях министрите трябва да гарантират, че средствата, предназначени за икономическо възстановяване след кризата с коронавируса, отиват за фирми, които се стремят да намалят и впоследствие премахнат въглеродните емисии.



