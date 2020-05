Още снимки: test Меган Маркъл, Кейт Мидълтън и нови разкрития за взаимоотношенията между двете херцогини Само с няколко публични появи, херцозите и херцогините на Съсекс и Кеймбридж се сдобиха с прякора "Фантастичната четворка" на кралския двор. Възможността да им се радваме обаче трая много малко, а разпадът на тандема отдавна вече е факт. Така и не получихме обаче яснота каква е истинската причина за него.



На 14 май ще излезе поредната книга, посветена на британския кралски двор и случващото се в него. Тя е озаглавена "Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle". Авторът й е Том Куин, кралски репортер, запознат добре с връзките в най-популярното британско семейство.



За написването на книгата той интервюира редица бивши членове на персонала на двореца Кенсинтън. Някои от тях са били на служба във времето преди сватбата на Хари и Меган и са имали възможност да проследят отблизо взаимоотношенията между Маркъл и Кейт Мидълтън.



Книгата дава заявка, че ще разкрие истинската причина за разрива между двете, както и за разпадането на Фантастичната четворка. Според предварителната информация, херцогинята на Съсекс е изпитвала завист заради това, че не нейният съпруг, а този на Кейт има реалния шанс след няколко години да стане крал на Великобритания.



Основната разлика между двете херцогини пък е в това, че Мидълтън винаги е била здраво стъпила на земята и не е позволила животът на кралска особа да я главозамае. Тя винаги се е държала мило с всички, които обслужват нея и семейството й. Приела е и Меган с отворени обятия и топло отношение.



Но Маркъл винаги е била с идеята, че двамата с Хари са на второ място, по-маловажни за кралския двор. Дори е смятала, че апартаментът, който първоначално обитаваха в двреца Кенсинтън, е прекалено малък за тях и изборът му не е случаен, а част от тенденциозно поведение.



Съвсем скоро след началото на съвместното им съжителство, на двете семейства им се е наложило да разделят прислугата си. И причината отново е била в Меган. Според източници, цитирани от Daily Mail, тя си е позволила да се разкрещи на дама, която е дългогодишен служител на двореца и доверен човек на Мидълтън. И това е сложило началото на идеята за раздяла не само на домакинствата.



Проследилите отблизо отношенията между двете херцогини се обединяват около мнението, че на Меган й е липсвала увереността, която има Кейт. И в основата на това са всички критики, които съпругата на принц Хари понесе от обществото. Те са я накарали да се опита да се наложи като мнение и положение, но определено се получи обратният ефект. Само с няколко публични появи, херцозите и херцогините на Съсекс и Кеймбридж се сдобиха с прякора "Фантастичната четворка" на кралския двор. Възможността да им се радваме обаче трая много малко, а разпадът на тандема отдавна вече е факт. Така и не получихме обаче яснота каква е истинската причина за него.На 14 май ще излезе поредната книга, посветена на британския кралски двор и случващото се в него. Тя е озаглавена "Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle". Авторът й е Том Куин, кралски репортер, запознат добре с връзките в най-популярното британско семейство.За написването на книгата той интервюира редица бивши членове на персонала на двореца Кенсинтън. Някои от тях са били на служба във времето преди сватбата на Хари и Меган и са имали възможност да проследят отблизо взаимоотношенията между Маркъл и Кейт Мидълтън.Книгата дава заявка, че ще разкрие истинската причина за разрива между двете, както и за разпадането на Фантастичната четворка. Според предварителната информация, херцогинята на Съсекс е изпитвала завист заради това, че не нейният съпруг, а този на Кейт има реалния шанс след няколко години да стане крал на Великобритания.Основната разлика между двете херцогини пък е в това, че Мидълтън винаги е била здраво стъпила на земята и не е позволила животът на кралска особа да я главозамае. Тя винаги се е държала мило с всички, които обслужват нея и семейството й. Приела е и Меган с отворени обятия и топло отношение.Но Маркъл винаги е била с идеята, че двамата с Хари са на второ място, по-маловажни за кралския двор. Дори е смятала, че апартаментът, който първоначално обитаваха в двреца Кенсинтън, е прекалено малък за тях и изборът му не е случаен, а част от тенденциозно поведение.Съвсем скоро след началото на съвместното им съжителство, на двете семейства им се е наложило да разделят прислугата си. И причината отново е била в Меган. Според източници, цитирани от Daily Mail, тя си е позволила да се разкрещи на дама, която е дългогодишен служител на двореца и доверен човек на Мидълтън. И това е сложило началото на идеята за раздяла не само на домакинствата.Проследилите отблизо отношенията между двете херцогини се обединяват около мнението, че на Меган й е липсвала увереността, която има Кейт. И в основата на това са всички критики, които съпругата на принц Хари понесе от обществото. Те са я накарали да се опита да се наложи като мнение и положение, но определено се получи обратният ефект. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели