Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Ню Джърси Нетс, мач от НБА (2001-02) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Интер - Байерн Мюнхен Финал на Шампионска лига 2009/10г.

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2006/2007)

09:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка

10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Хуан Мата", предаване за английски футбол /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ

10:35 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /15 епизод/

10:45 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 40-и епизод /п/

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс

11:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Италия - финал

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2007-08) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Болоня

12:00 Film Plus: Тенис: Лейла Ани Фернандес - Хедър Уотсън (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Ийстлей - Крю Алекзандра, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Етър", предаване за български футбол /п/

13:20 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /мъже/, Роджър Федерер /Швейцария/ - Анди Мъри /Великобритания/, финал

13:45 FLN: Джада у дома (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)

14:00 Diema Sport: Баскетбол: "Оттук започва жуженето", предаване за НБА /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Рома

14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

14:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс

15:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - Торпедо, мач от беларуската Висша лига, директно

15:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

15:20 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Русия - Испания, полуфинална среща

15:45 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Удинезе

16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

16:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол /п/

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - финал, повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига (1995-96)

17:10 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /3 и 4 епизод/

17:30 Diema Sport: Баскетбол: "Уилис Рийд", биографично предаване на НБА /п/

17:30 Max Sport 3: Серия А: Магазинно предаване Магазинно предаване

18:00 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Чичестър Сити, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Италия - Нидерландия - полуфинална среща

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Верея, мач за място в Лига Европа (2016-17) /п/

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску

18:30 Film Plus: Тенис: Грегоар Барер - Филип Краинович (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2009г. Вашингтон Кепитълс - Питсбърг Пенгуинс

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

20:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - финал, повторение)

20:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Милан

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 44-и епизод /п/

21:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Кристина Плишкова (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - II полуфинал, повторение)

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску

22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сан Антонио Спърс 1999", предаване за НБА

22:50 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Елена Рибакина (Shenzhen Open, Шенджен;WTA International - финал, повторение)

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА (2007-08)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

23:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с с Хоакин и Гордийо" - 4 еп., документална поредица

23:35 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Италия - Нидерландия - полуфинална среща 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Ню Джърси Нетс, мач от НБА (2001-02) /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Интер - Байерн Мюнхен Финал на Шампионска лига 2009/10г.09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2006/2007)09:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Хуан Мата", предаване за английски футбол /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ10:35 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /15 епизод/10:45 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 40-и епизод /п/11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс11:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Италия - финал11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2007-08) /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Болоня12:00 Film Plus: Тенис: Лейла Ани Фернандес - Хедър Уотсън (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - финал, повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Ийстлей - Крю Алекзандра, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/13:00 Diema Sport: "Сезонът на Етър", предаване за български футбол /п/13:20 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /мъже/, Роджър Федерер /Швейцария/ - Анди Мъри /Великобритания/, финал13:45 FLN: Джада у дома (Series 4): Футбол и храна (Episode 32)14:00 Diema Sport: Баскетбол: "Оттук започва жуженето", предаване за НБА /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Рома14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/14:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс15:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - Торпедо, мач от беларуската Висша лига, директно15:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)15:20 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Русия - Испания, полуфинална среща15:45 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Удинезе16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята16:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол /п/16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - финал, повторение)17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига (1995-96)17:10 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /3 и 4 епизод/17:30 Diema Sport: Баскетбол: "Уилис Рийд", биографично предаване на НБА /п/17:30 Max Sport 3: Серия А: Магазинно предаване Магазинно предаване18:00 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Чичестър Сити, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Италия - Нидерландия - полуфинална среща18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Верея, мач за място в Лига Европа (2016-17) /п/18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску18:30 Film Plus: Тенис: Грегоар Барер - Филип Краинович (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2009г. Вашингтон Кепитълс - Питсбърг Пенгуинс20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал20:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - финал, повторение)20:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Милан21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 44-и епизод /п/21:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Кристина Плишкова (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - II полуфинал, повторение)21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сан Антонио Спърс 1999", предаване за НБА22:50 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Елена Рибакина (Shenzhen Open, Шенджен;WTA International - финал, повторение)23:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/23:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Атланта Хоукс, мач от НБА (2007-08)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Евертън, мач от английската Висша лига /п/23:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с с Хоакин и Гордийо" - 4 еп., документална поредица23:35 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Италия - Нидерландия - полуфинална среща Днес+ Запази и Сподели