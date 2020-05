Още снимки: test Климатът до 2070 г. – милиарди заплашени от горещини Както при всички видове, човечеството също има своето местообитание. До 2070 г., обаче, то може да намалее застрашително, а милиарди хора да бъдат лишени от подходящи за живот климатични условия, алармират учените.



Само след 50 години до 3,5 милиарда души може да се окажат в зони с негодни за живот климатични условия, ако човечеството не спре измененията на климата на Земята, съкращавайки отделянето на въглероден диоксид. Това е основният извод от изследването, посветено на местообитанието на човека – „Future of the human climate niche“, публикувано в списанието на Националната академия на науките в САЩ, съобщава „Дойче веле“.



За целта на проучването група антрополози, еколози и изследователи на климатичните промени са ползвали база данни за историческото разселване на хората на планетата и сравнили тези данни с климатичните условия в тези региони. Те били изненадани, че най-голям брой хора има в „относително тесни диапазони“ в области със средногодишна температура между 11 и 15 градуса. Това климатично и географско разпределение било наречено от учените „екологична човешка среда“.



Бързото глобално затопляне заплашва да нанесе сериозни вреди върху тази човешка среда, която на практика не се е променяла през последните 6 000 години, твърдят учените. За основа са ползвани прогнозите на последния доклад на Междуправителствената група експерти по климатичните промени (IPCC), в който пише, че глобалната концентрация на парникови газове като цяло ще се увеличава. Втора основа за прогнозите е бил един от базовите сценарии за бъдещото развитие на планетата и динамиката на ръста на броя на населението (SSP3), изготвен от международна група учени, който също е използван от IPCC.



Според изчисленията, общата територия на планетата, на която средногодишната температура ще бъде над 29 градуса, до 2070 година ще се увеличи от 0,8 % на 19 % от сушата на Земята. 29 градуса по Целзий е температурният „режим“ на пустинята Сахара.



Проблемът се състои в това, че температурата ще се повиши не само в практически необитаемите зони на пустинята, но и в гъстонаселени райони с най-висок ръст на раждаемост. На практика необитаеми могат да останат значителни райони в Южна Америка, Индия, Африка, Северна Австралия и Югоизточна Азия.



Подчертава се, че в изследването са участвали учени от 9 научни центъра от САЩ, Дания, Китай, Япония и Великобритания. Те стигнали до извода, че всеки допълнителен градус към средногодишната температура на Земята може да остави около 1 милиард души без обичайните условия за съществуване. Когато става въпрос за отделни държави, глобалното затопляне само в Индия ще лиши от нормалната среда 1 милиард жители, а в Нигерия, Пакистан, Индонезия и Судан – не по-малко от 100 милиона души във всяка една от тях.



Глобалното затопляне – причина за миграция и конфликти



Животът ще се промени навсякъде – в много региони със средногодишна температура от около 13 градуса тя може да се повиши до 20, което е съпоставимо с климата в най-горещите райони на Северна Африка, европейското Средиземноморие и Южен Китай.



Ще доведат ли тези климатични процеси до ръст на глобалната миграция? Учените се въздържат от категорично мнение по този въпрос, като обясняват, че причините за миграция може да бъдат различни. Въпреки това смятат, че подобен сценарий е много вероятен. По-голямата част от регионите, заплашени от екстремни температури в бъдеще, са сред най-бедните в света. Възможностите им да се приспособят към влошаващите се климатични условия са ограничени, пишат авторите на изследването и предупреждават, че последствията ще бъдат трагични.



„Това ще има не само опустошителни преки последици, но и ще затрудни битката с кризи като появата на нови пандемии, например“, смята нидерландският изследовател по проблемите на екологията Мартен Шефер.



За климатичните промени няма ваксина



В миналото, когато се е променял климатът, а човечеството се е лишавало от оптимални условия за съществуване, това е водило до конфликти и масова миграция, подчертава археологът Тим Колер от държавния университет във Вашингтон. Човечеството трябва да има план, в случай че бъдещето предложи подобни сценарии. Дори и днес миграцията засилва международното напрежение, въпреки че извън родината си живее относително умерен брой хора – около 250 милиона души, смятат учените.



Коронавирусът промени света по начин, за който само преди няколко месеца едва ли някой е подозирал. Резултатите от изследването показват, че затоплянето на климата може да доведе до сходни процеси.



Скоростта на развитие на климатичната криза не е толкова забележима, както разпространението на пандемията, но за разлика от вируса, хората не могат да се надяват на подобряване на ситуацията в скоро време.



Човечеството не може да си представи мащаба на застрашителните промени



