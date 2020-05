Още снимки: test Дуейн Джонсън, Емили Блънт, Ball and Chain и супергеройският филм, в който ще участват Търпеливо очакваме "Круиз в джунглата", който трябваше да тръгне по кината този юли, но заради коронавируса премиерата му беше преместена с цяла една година.



В него Дуейн Джонсън и Емили Блънт си партнират в главните роли, а химията между тях е видна още от трейлърите.



Според Deadline, двамата ще участват в още един филм заедно. И то не какъв да е, а супергеройски. Джонсън и Блънт ще влязат в главните роли в Ball and Chain, базиран на едноименния комикс от 1999 г. на Скот Лобдел и Ейл Гарза.



Филмът ще проследи разпадащия се брак на Едгар (Джонсън) и Малъри Булсън (Блънт). Двамата са на път да се разделят, когато по мистериозен начин се сдобиват със суперсили. Тези специални способности обаче могат да бъдат използвани само когато са заедно.



Номинираната за Оскар Емили Гордън ще напише сценария заедно с Кевин Мишър ("Кралят на скорпионите"). Ball and Chain ще бъде продуциран от Дуейн Джонсън, Емили Блънт, Дани и Хирам Гарсия.



Към момента нито едно студио не е застанало зад проекта, но фаворит за това се очертава Netflix. Търпеливо очакваме "Круиз в джунглата", който трябваше да тръгне по кината този юли, но заради коронавируса премиерата му беше преместена с цяла една година.В него Дуейн Джонсън и Емили Блънт си партнират в главните роли, а химията между тях е видна още от трейлърите.Според Deadline, двамата ще участват в още един филм заедно. И то не какъв да е, а супергеройски. Джонсън и Блънт ще влязат в главните роли в Ball and Chain, базиран на едноименния комикс от 1999 г. на Скот Лобдел и Ейл Гарза.Филмът ще проследи разпадащия се брак на Едгар (Джонсън) и Малъри Булсън (Блънт). Двамата са на път да се разделят, когато по мистериозен начин се сдобиват със суперсили. Тези специални способности обаче могат да бъдат използвани само когато са заедно.Номинираната за Оскар Емили Гордън ще напише сценария заедно с Кевин Мишър ("Кралят на скорпионите"). Ball and Chain ще бъде продуциран от Дуейн Джонсън, Емили Блънт, Дани и Хирам Гарсия.Към момента нито едно студио не е застанало зад проекта, но фаворит за това се очертава Netflix. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели