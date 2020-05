Още снимки: test Изследване: Коронавирусът се предава и по полов път Изследване на китайски учени потвърди хипотезата, че коронавирусът може да се предава и по полов път, предаде агенция Reuters с позоваване на пубилкация в "Journal of the American Medical Association".



Изследвани са 38 пациенти от мъжки пол, като в спермата на шестима от тях - 16% от всички обхванати в проучването, са намерени следи от SARS-CoV-2. Специалистите уточняват, че става дума за оздравяващи пациенти, но се оказва, че въпреки това са заразни.



Още преди това проучване лекарите предполагаха, че причинителят на COVID-19 може да се открие и в спермата, както при вирусите, причиняващи зика и ебола. Ранните тестове на 12 мъже обаче се оказаха отрицателни за SARS-CoV-2 в проби от сперма.



Учените правят уговорката, че изследването е проведено сред малка група хора и данните може да се променят при разширяване на обхвата му. Засега не може да се каже категорично дали намиращите се в спермата вируси могат да атакуват организма на друг човек при сексуален контакт.



Учените обаче отбелязват, че влиянието на SARS-CoV-2 върху мъжкото здраве може коренно да промени разбирането за профилактиката на заболяването COVID-19.



