Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, полуфинал, Уилямс - Свитолина

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Вашингтон Уизардс, мач от НБА (2006-07) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Реал Мадрид - Байерн Мюнхен Втори четвъртфинал реванш от Шампионска лига 2016/17г.

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Депортиво (Ла Лига, сезон 2012/2013)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, полуфинал, Уилямс - Свитолина

09:45 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /мъже/, Роджър Федерер /Швейцария/ - Хуан Мартин дел Потро /Аржентина/, полуфинална среща

10:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тиери Анри", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Залцбург - Наполи

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, финал за Купата на България (2018-19) /п/

10:15 Max Sport 3: Серия А: Рома - Бреша

10:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Яя Туре", предаване за английски футбол /п/

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Федерер - Сандгрен

11:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Емил Хески", предаване за английски футбол /п/

12:00 Diema Sport: "Сезонът на Левски", предаване за български футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Локомотив Москва - Ювентус

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2006-07) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Каляри

12:05 Nova Sport: Футбол: Молдън & Типтрий - Нюпорт Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Лудогорец", предаване за български футбол /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Реал Мадрид - Галатасарай

14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Славия Мозир, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Торино

14:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ, полуфинална среща

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Федерер - Сандгрен

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Пол Арзин", биографично предаване на НБА /п/

16:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байерн Мюнхен - Олимпиакос

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2007-08) /п/

16:05 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс

16:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

17:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига, директно

17:05 Film Plus: Футбол: Барселона - Депортиво (Ла Лига, сезон 2012/2013)

18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 40-и епизод /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Португалия - полуфинална среща

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка

18:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Олтринчам, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Торонто Раптърс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА /п/

19:30 Diema Sport: Баскетбол: "Така го правим в Хърватия", предаване за НБА /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1993г. Уинипег Джетс - Ванкувър Кенъкс

20:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Милан Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Кроули Таун - Колчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Ренцо Оливо (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол

21:00 Diema Sport: Футбол: Шахтьор Солигорск - Динамо Брест, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус /п/

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка

21:55 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Виньолас - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

22:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Хуан Мата", предаване за английски футбол

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Сарагоса, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Португалия - полуфинална среща

23:00 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица

23:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Ню Джърси Нетс, мач от НБА (2001-02)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

