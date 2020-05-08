Спортът по телевизията днес
08.05.2020 08.25
07:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, полуфинал, Уилямс - Свитолина
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Вашингтон Уизардс, мач от НБА (2006-07) /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Реал Мадрид - Байерн Мюнхен Втори четвъртфинал реванш от Шампионска лига 2016/17г.
09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Депортиво (Ла Лига, сезон 2012/2013)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, полуфинал, Уилямс - Свитолина
09:45 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /мъже/, Роджър Федерер /Швейцария/ - Хуан Мартин дел Потро /Аржентина/, полуфинална среща
10:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тиери Анри", предаване за английски футбол /п/
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Залцбург - Наполи
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, финал за Купата на България (2018-19) /п/
10:15 Max Sport 3: Серия А: Рома - Бреша
10:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Яя Туре", предаване за английски футбол /п/
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Федерер - Сандгрен
11:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)
11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Емил Хески", предаване за английски футбол /п/
12:00 Diema Sport: "Сезонът на Левски", предаване за български футбол /п/
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Локомотив Москва - Ювентус
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2006-07) /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Каляри
12:05 Nova Sport: Футбол: Молдън & Типтрий - Нюпорт Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
13:00 Diema Sport: "Сезонът на Лудогорец", предаване за български футбол /п/
13:30 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Реал Мадрид - Галатасарай
14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Славия Мозир, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Торино
14:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ, полуфинална среща
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Федерер - Сандгрен
16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Пол Арзин", биографично предаване на НБА /п/
16:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байерн Мюнхен - Олимпиакос
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2007-08) /п/
16:05 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс
16:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
17:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
17:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига, директно
17:05 Film Plus: Футбол: Барселона - Депортиво (Ла Лига, сезон 2012/2013)
18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 40-и епизод /п/
18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Португалия - полуфинална среща
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка
18:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Олтринчам, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
18:00 Ring.BG: Звездите на футбола
18:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Торонто Раптърс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА /п/
19:30 Diema Sport: Баскетбол: "Така го правим в Хърватия", предаване за НБА /п/
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Осака - Уилямс
20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1993г. Уинипег Джетс - Ванкувър Кенъкс
20:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Милан Среща от сезон 2018/2019 г.
20:00 Nova Sport: Футбол: Кроули Таун - Колчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Ренцо Оливо (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - I полуфинал, повторение)
21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Матю Ъпсън", предаване за английски футбол
21:00 Diema Sport: Футбол: Шахтьор Солигорск - Динамо Брест, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус /п/
21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка
21:55 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Виньолас - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - II полуфинал, повторение)
22:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Хуан Мата", предаване за английски футбол
22:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Сарагоса, мач от испанската баскетболна лига /п/
22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2000 г.: Франция - Португалия - полуфинална среща
23:00 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица
23:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Ню Джърси Нетс, мач от НБА (2001-02)
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Сасуоло
/bukmeikar.com
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