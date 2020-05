Още снимки: test Специалисти откриха условие за възникване на извънземни цивилизации Учени от университета на Арканзас установиха, че гигантските елиптични галактики са по-неподходящи за поява на развита технологична цивилизация, отколкото спиралните галактики, като Млечния път, съобщава сп. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, цитирано от БТА.



Заключенията, разкриващи условията за поява на извънземен разум, противоречат на резултатите от изследване от 2015 г., според които вероятността развита технологична цивилизация да възникне в голяма елиптична галактика е 10 хиляди пъти по-голяма, отколкото в аналози на Млечния път. Това е свързано с големия брой звезди и редкостта на потенциално смъртоносни катастрофични събития, като свръхновите.



Фактът, че човечеството не живее в елиптична галактика, противоречи на Коперниковия принцип, известен също като принцип на усредняване. В съответствие с този принцип при липса на доказателства за противоположно свойство на даден обект следва той да бъде смятан за типичен за своя клас. Според авторите на изследването елиптичните галактики са неподходящи за живот заради смъртоносната радиация, която са излъчвали в миналото, когато са били квазари.



