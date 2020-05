Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач №4 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12) /п/

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Уилямс - Халеп

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Арсенал - Байерн Мюнхен Втори осминафинал реванш от Шампионска лига 2016/17г.

08:20 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /12 епизод/

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач №6 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12) /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2000/2001)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Уилямс - Халеп

10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Шон Дайш", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Генк - Наполи

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, финал за Купата на България (2016-17) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Федерер - Циципас

11:00 Film Plus: Тенис: Хедър Уотсън - Кристина МакХейл (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2011г. Ванкувър Кенъкс - Бостън Бруинс

11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Ричардсън", предаване за английски футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Ливърпул - Залцбург

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2003-04) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Болоня

12:05 Nova Sport: Футбол: Дувър Атлетик - Саутенд Юнайтед, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:50 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Камила Джорджи (Lyon Open, Лион; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Славия", предаване за български футбол /п/

13:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2012г. Лос Анджелис Кингс - Ню Джърси Девилс

13:35 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /3 и 4 епизод/

14:00 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Валенсия - Аякс

14:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Слуцк, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Верона

14:25 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Федерер - Циципас

15:00 Film Plus: Тенис: Яфан Уанг - Мари Боузкова (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Лил - Челси

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА (2014-15) /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Блекбърн Роувърс, мач от английската Висша лига (2006-07) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Рома

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвъртфинал, Уилямс - Плишкова

17:05 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2000/2001)

18:00 Diema Sport: "Сезонът на Черно море", предаване за български футбол /п/

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман

18:00 Nova Sport: Футбол: Харогейт Таун - Портсмут, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2004 г.: Гърция - Чехия - полуфинална среща

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/

19:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals 2019 - повторение)

19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1988г. Калгари Флeймс - Едмънтън Ойлърс

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 44-и епизод, директно

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвъртфинал, Уилямс - Плишкова

20:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан Среща от сезон 2018/2019 г.

20:05 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /15 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа -магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Дейвид Сийман", предаване за английски футбол

21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман

21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гейбриъл Агбонлахор", предаване за английски футбол

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2011/2012)

23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Бостън Селтикс 2008", предаване за НБА

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан

23:30 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - финал, повторение)

Във всяко едно издание се предста...21:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гейбриъл Агбонлахор", предаване за английски футбол22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2011/2012)23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Бостън Селтикс 2008", предаване за НБА23:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан23:30 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - финал, повторение)23:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2004 г.: Гърция - Чехия - полуфинална среща