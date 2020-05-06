Спортът по телевизията днес
06.05.2020 08.43
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач №4 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12) /п/
08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Уилямс - Халеп
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Арсенал - Байерн Мюнхен Втори осминафинал реванш от Шампионска лига 2016/17г.
08:20 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /12 епизод/
09:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач №6 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12) /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2000/2001)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Уилямс - Халеп
10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Шон Дайш", предаване за английски футбол /п/
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Генк - Наполи
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, финал за Купата на България (2016-17) /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Федерер - Циципас
11:00 Film Plus: Тенис: Хедър Уотсън - Кристина МакХейл (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - I четвъртфинал, повторение)
11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2011г. Ванкувър Кенъкс - Бостън Бруинс
11:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кийрън Ричардсън", предаване за английски футбол /п/
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Ливърпул - Залцбург
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2003-04) /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Болоня
12:05 Nova Sport: Футбол: Дувър Атлетик - Саутенд Юнайтед, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
12:50 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Камила Джорджи (Lyon Open, Лион; WTA International - I четвъртфинал, повторение)
13:00 Diema Sport: "Сезонът на Славия", предаване за български футбол /п/
13:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2012г. Лос Анджелис Кингс - Ню Джърси Девилс
13:35 BNT 3: Легендите на европейските първенства по футбол документална поредица /3 и 4 епизод/
14:00 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Валенсия - Аякс
14:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Слуцк, мач от беларуската Висша лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Верона
14:25 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Аржентина - САЩ
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Федерер - Циципас
15:00 Film Plus: Тенис: Яфан Уанг - Мари Боузкова (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I четвъртфинал, повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Лил - Челси
16:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА (2014-15) /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Блекбърн Роувърс, мач от английската Висша лига (2006-07) /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Рома
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвъртфинал, Уилямс - Плишкова
17:05 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2000/2001)
18:00 Diema Sport: "Сезонът на Черно море", предаване за български футбол /п/
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман
18:00 Nova Sport: Футбол: Харогейт Таун - Портсмут, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
18:00 Ring.BG: Звездите на футбола
18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2004 г.: Гърция - Чехия - полуфинална среща
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/
19:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals 2019 - повторение)
19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1988г. Калгари Флeймс - Едмънтън Ойлърс
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 44-и епизод, директно
20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвъртфинал, Уилямс - Плишкова
20:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан Среща от сезон 2018/2019 г.
20:05 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /15 епизод/
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа -магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Дейвид Сийман", предаване за английски футбол
21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
21:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман
21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гейбриъл Агбонлахор", предаване за английски футбол
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2011/2012)
23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Бостън Селтикс 2008", предаване за НБА
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан
23:30 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - финал, повторение)
23:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2004 г.: Гърция - Чехия - полуфинална среща
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